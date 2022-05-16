قتلوه ورقصوا على جثته.. فيديو يكشف جريمة جديدة لقوات النظام السوري (شاهد)

كشف مقطع مصوّر متداول على منصات التواصل الاجتماعي عن جريمة جديدة للنظام السوري بحق المواطنين العزل.

ويُظهر المقطع المسرّب -يرجع إلى عام 2018- إعدام شاب رميًا بالرصاص قبل نطقه الشهادتين، ثم القفز على جثته احتفاءً بقتله.

جريمة جديدة للنظام السوري بحق المواطنين العزل كشف مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن جريمة جديدة للنظام السوري بحق المواطنين العزل.

ويُظهر المقطع المسرّب الذي يرجع إلى عام 2018 إعدام شاب رميًا بالرصاص قبل نطقه الشهادتين ثم القفز على جثته احتفاءً بقتله.. pic.twitter.com/Wkd32FZHnV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 15, 2022

وكانت صحيفة (الغارديان) البريطانية قد نشرت مقطعًا مصوّرًا، الشهر الماضي، يُظهر ضباطًا تابعين للنظام بصدد تنفيذ إعدامات جماعية ضد مدنيين في ضاحية حي التضامن بدمشق سنة 2013.





ونهاية الشهر الماضي، حذّر مسؤولان بارزان في الأمم المتحدة من أن المعاناة التي يعيشها السوريون تتفاقم يومًا بعد يوم، وتتزايد بصورة أكبر من الأزمة الأوكرانية التي تتصدر عناوين الأخبار حاليًا، وفق إفادتيْهما أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية إنه رغم أن الأزمة الإنسانية في سوريا لا تتصدر عناوين الأخبار، فإنها لا تزال قضية مشتعلة وتفوق في حدتها الأزمة الأوكرانية.

وقالت جويس مسويا -مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية- خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك “بينما تتجه أنظار العالم إلى صراعات أخرى، لا ينبغي أن تصبح سوريا أزمة منسية، حيث يكافح ملايين السوريين كل شهر للبقاء على قيد الحياة”.

وحذرت المسؤولة الأممية من أن الأزمة الاقتصادية في سوريا تستمر بلا هوادة في وقت تتصاعد أسعار الغذاء والوقود، ما يؤثر في توصيل المياه والصرف الصحي وخدمات أساسية أخرى.