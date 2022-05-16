بوتين: روسيا لن تغض الطرف عن توسع الناتو في فنلندا والسويد

حذرت روسيا، اليوم الإثنين، من أن قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي(الناتو) لن يؤدي إلى تحسين الأمن في أوربا، قائلة إنها لن تغض الطرف عن هذا التوسع.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، إن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لن يشكل “تهديدا” في ذاته، لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكري.

وأفاد بوتين خلال قمة نقلها التلفزيون لـ”منظمة معاهدة الأمن الجماعي” أن توسيع الناتو ليشمل فنلندا والسويد “لا يشكّل تهديدا مباشرا لنا.. لكن توسيع البنى التحتية العسكرية في أراضي هذه الدول سيدفعنا بالتأكيد إلى الرد”.

و”منظمة معاهدة الأمن الجماعي” التي تقودها موسكو هي تحالف عسكري يضم ست دول كانت في الاتحاد السوفياتي هي روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

وقال بوتين “هذه مشكلة تم اختلاقها بشكل زائف تماما، لأنها تصب في مصلحة السياسة الخارجية للولايات المتحدة”، مضيفا أن الناتو بات “أداة للسياسة الخارجية لبلد واحد”.

وأضاف “كل ذلك يفاقم البيئة الأمنية الدولية الصعبة أساسا”.

وتتجه فنلندا والسويد للتخلي عن عقود من عدم الانحياز العسكري للانضمام إلى الناتو في ظل المخاوف من عدوان روسي بعدما غزت موسكو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وأعلنت فنلندا نيتها الانضمام إلى الناتو الأحد بينما أعلنت السويد أنها ستتقدم بطلب للانضمام إلى الحلف، ما يمهّد لتقديم البلدين طلبا مشتركا للانضمام.

وكان من بين الحجج التي استخدمتها روسيا لتبرير حربها على أوكرانيا زحف الناتو باتّجاه حدودها الغربية. لكن الآن، ستنضم فنلندا، التي تتشارك مع روسيا حدودا يبلغ طولها 1300 كلم، إلى الحلف.

عاجل| وكالة تاس الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي:

•انضمام #السويد و #فنلندا إلى #الناتو خطأ له عواقب بعيدة المدى

•يجب ألا تكون لدى الناتو أوهام بأن #موسكو ستقبل بانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف

•الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري بعد قرار السويد وفنلندا الانضمام للناتو — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 16, 2022

وقال الكرملين، اليوم الإثنين، إن قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لن يؤدي إلى تحسين الأمن في أوربا.

وأوضح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “لسنا مقتنعين بأن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيعزز بطريقة ما أو يحسن الهيكليات الأمنية في قارتنا”.

وأضاف “هذه قضية خطيرة وهي قضية تثير قلقنا، وسنتابع بعناية شديدة ما ستكون عليه نتائج انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو من الناحية العملية في ما يتعلق بأمننا الذي يجب ضمانه بطريقة غير مشروطة على الاطلاق”.

وأشار أيضًا إلى أنه بالمقارنة مع أوكرانيا، ليس بين روسيا وفنلندا أو السويد أي نزاع على الأراضي.

عاجل | وزير خارجية #فنلندا: لدينا حدود طويلة مع #روسيا ونريد الحفاظ على السلام هناك — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 14, 2022

خطأ الانضمام

وأبلغ الرئيس الروسي، السبت، نظيره الفنلندي ساولي نينيستو بأن انضمام بلاده إلى الناتو “سيكون خطأ” بسبب “عدم وجود أي مخاطر على أمنها”.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان أن بوتين ونينيستو “تبادلا خلال مكالمة هاتفية الآراء بشكل صريح بشأن إعلان قيادة فنلندا نيتها تقديم طلب للانضمام إلى الناتو”.

والخميس الماضي، أعلنت فنلندا -في بيان مشترك صادر عن الرئيس نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين- عزمها تقديم طلب انضمام إلى الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة “دون تأخير” مع توقع إعلان الترشح، الأحد، لتمهد الطريق أمام نمو الحلف بينما تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد بوتين -وفق البيان- أن “تخلّي فنلندا عن سياسة الحياد العسكري سيكون خاطئًا، لأنه لا توجد أي مخاطر على أمنها”.

كما حذّر من أن هذا التغيير في نهج هلسنكي الخارجي “قد يؤثر سلبًا على العلاقات الروسية الفنلندية ذات المنفعة المتبادلة التي جرى بناؤها على مدى سنين طويلة بروح حسن الجوار والتعاون والشراكة”.

بدوره، قال نينيستو الذي كان محاورًا منتظمًا للرئيس الروسي في السنوات الأخيرة “كانت المحادثة صريحة ومباشرة ولم تشهد توترًا. اعتُبر تجنب التوتر أمرًا مهمًّا. الاتصال تم بمبادرة من فنلندا”.

رفض تركي

في الوقت ذاته، أعلن حزب رئيسة الحكومة (الاشتراكي الديمقراطي) دعمه بأغلبية واسعة لطلب الانضمام إلى الناتو.

ويُفترض أن تتخذ السويد أيضًا قرارًا في الأيام القليلة المقبلة بشأن احتمال تقديم طلب الانضمام إلى الحلف، بعد أن يزيل اجتماع للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم العقبة الأخيرة قبل الإعلان.

وإلى جانب الرفض الروسي، أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضه لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو الذي يضم حاليًا 30 دولة بما فيها تركيا.

ويأخذ أردوغان على هذين البلدين تحولهما إلى “فندق لإرهابيي حزب العمال الكردستاني” الذي تعدّه أنقرة -ومعها الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة- منظمة إرهابية.