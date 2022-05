الأزمة الأوكرانية كلفت الاقتصاد نحو 7 مليارات دولار.. رئيس الوزراء المصري: هذه رؤيتنا للتعامل مع الأزمة

قدّر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، تكلفة الأزمة الأوكرانية على اقتصاد بلاده بقيمة 130 مليار جنيه (7.1 مليارات دولار)، وذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وذكر مدبولي أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي “أزمة فوق الأزمة”، وأثرت في جميع الدول ومنها مصر، إذ بلغت التكلفة المباشرة 130 مليار جنيه، بينما بلغت التكلفة غير المباشرة 330 مليار جنيه (18.13 مليار دولار).

وأضاف “لسنا بمعزل عن العالم. التكاليف الباهظة حاضرة، لكن لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة لم تكن مصر لتتحمل الأزمات منذ بداية كورونا حتى اليوم”.

وقال إن دولًا عدة بدأت تنفّذ زيادات على أسعار الفائدة، وإن صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنسب نمو 143 دولة، مضيفًا “أتحدى أي خبير عالمي يظهر ويقول كيف سيكون عليه الاقتصاد العالمي خلال عام”.

ويواجه الاقتصاد المصري تحديات متصاعدة ناجمة عن الأزمة الأوكرانية وتبعاتها على أسعار السلع الأساسية، أبرزها الحبوب ومشتقات الطاقة.

وبخصوص استيراد القمح، قال مدبولي في المؤتمر الصحفي إن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي 4 أشهر من الاستهلاك، وذلك في وقت تسعى فيه الحكومة للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند.

وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعتمد بشكل كبير على شحنات القمح من أوكرانيا وروسيا. وكانت السياحة الوافدة من البلدين تشكل قبل الأزمة نحو 31% من إجمالي الوافدين، بحسب مدبولي.

وأمس السبت، حظرت الهند صادرات القمح بعد أيام من قولها إنها تستهدف تحقيق شحنات قياسية هذا العام، إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج، وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.

JUST IN: India banned wheat exports with immediate effect. The world was counting on its supply to alleviate constraints by the war in Ukraine. https://t.co/HemklIRGFM pic.twitter.com/AtWrXDESTq

— Bloomberg (@business) May 14, 2022