بعد توقف 6 سنوات.. أول رحلة طيران تجارية تقلع من مطار صنعاء (فيديو)

نقلت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، الاثنين، عشرات المسافرين من صنعاء إلى عمّان، في أول رحلة تجارية منذ 6 سنوات تنطلق من العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك ضمن هدنة في البلد الذي مزقته الحرب.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر ملاحي مسؤول في مطار صنعاء قوله إن “الطائرة تقل 130 راكبًا، معظمهم مرضى غادروا إلى الأردن من أجل تلقي العلاج”.

ورحّب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بهذه الخطوة، معربًا عن أمله في أن “توفر بعض الراحة لليمنيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي في الخارج، أو الذين يسعون إلى فرص التعليم والعمل، أو لم الشمل مع أحبائهم”.

وأفاد غروندبرغ في بيان “هذا وقت التضافر وبذل المزيد من الجهد للبدء بإصلاح ما أفسدته الحرب، وتنفيذ جميع التزامات الهدنة لبناء الثقة والتحرك نحو استئناف عملية سياسية لإنهاء النزاع بشكل مستدام”.

بينما قالت واشنطن إن الرحلة “خطوة مهمة لتحسين حياة وفرص الشعب اليمني”.

وكان من المقرر أن تغادر أول رحلة تجارية صنعاء في 24 أبريل/نيسان الماضي، لكنها أُلغِيت في اللحظات الأخيرة بسبب عدم الحصول على “تصاريح تشغيل” من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

وقبيل رحلة اليوم، أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على تسيير رحلات عبر مطار صنعاء إلى الأردن خلال فترة الهدنة بجوازات سفر صادرة من مناطق الحوثيين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسافر محمد زيد “حضرت إلى الأردن من أجل علاج ابنتي رزان، عمرها 3 سنوات ونصف، وتعاني من ورم في الدماغ أدى إلى صعوبة في المشي والنطق”.

وأضاف “الطائرة كانت مليئة بمرضى ميؤوس من علاجهم في اليمن، واضطروا إلى انتظار هذه الفرصة سنوات بسبب إغلاق مطار صنعاء”.

وقبل المغادرة من صنعاء، قالت لطفية من على كرسيها المتحرك “أنا سعيدة كل السعادة بافتتاح مطار صنعاء. هذا اليوم عيد وأتمني أن يستمر”.

وفي الأول من أبريل/نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي غروندبرغ موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين.

ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 7 سنوات.

ومطار صنعاء مغلق أمام الرحلات المدنية من قِبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ عام 2016، بعد اتهام الحوثيين باستخدامه لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الجماعة.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.