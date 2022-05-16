البرلمان البريطاني يستجوب وزارة الخارجية بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة (فيديو)

أدانت وزيرة الشؤون الأفريقية في الخارجية البريطانية (فيكي فورد) مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص جندي إسرائيلي أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، ووصفت الحادثة بأنها “فظيعة وشائنة”.

وردًّا على سؤال عاجل في مجلس العموم من أعضاء حزب العمال، قالت فيكي فورد “وفاة شيرين كانت فظيعة وصدمت العالم”.

وأضافت “من المهم جدًّا منح المُشيّعين الاحترام، وألا تُمتهن كرامتهم. يجب أن يكون هناك احترام وإكرام للمتوفى. ما نقوم به هو العمل مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي، للوقوف بحزم وتأكيد أننا نريد تحقيقًا لما جرى لشيرين”.

وتابعت “ينبغي أن يكون التحقيق فوريًّا وشاملًا، كما يجب أن يكون محايدًا بشكل واضح”.

ويوم الجمعة الماضي، هاجمت شرطة الاحتلال المُشيّعين في جنازة الزميلة شيرين أبو عاقلة، بعد خروجهم من المستشفى الفرنسي وهم يحملون جثمانها.

واقتحمت قوات كبيرة من الشرطة باحة المستشفى، وسط إطلاق قنابل الصوت والاعتداء بالضرب، مما أجبر المُشيّعين على التراجع.

صور تنشر لأول مرة للحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الفرنسي بـ #القدس المحتلة وقت تشييع الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة pic.twitter.com/wxoskeN3nF — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) May 16, 2022

وكان النائب عن حزب العمال آندي سلوتر قد قال إن “احتلال فلسطين هو أصل هذا العنف”، بينما علّقت الوزيرة على كلامه بالقول “من الواضح تمامًا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، فهي تشكك في التزامات إسرائيل تجاه حل الدولتين”.

وأضافت “نحث إسرائيل على إيقاف التوسع الاستيطاني الذي يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية، وسنواصل الضغط من أجل السلام”.

وتابعت “أعتقد أن 26 صحفيًّا قُتلوا في جميع أنحاء العالم خلال العام الجاري، منهم 6 في أوكرانيا. وربما حتى أكثر منذ التحديث الذي تلقيته. يجب أن ندافع عن الصحفيين وحرية الإعلام”.

وقال عضو آخر في البرلمان “ينبغي أن نعمل على ضمان حقوق الفلسطينيين، وأن نقوم بواجبنا الأخلاقي، وأبرزه محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال الشائنة”.

وأوضح عضو ثالث أن “ما حدث لشيرين أمر مروع للغاية”، مشيرًا إلى “التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تلحق بالشعب الفلسطيني”. وقال “الحكومة البريطانية تعزز علاقتها مع النظام الإسرائيلي، يجب استدعاء السفير الإسرائيلي لمساءلته”.

واستشهدت مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة عندما أطلق عليها قناص من جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي، صباح الأربعاء الماضي، أثناء تغطيتها اقتحام قواته لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.