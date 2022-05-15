وزير التموين المصري: قرار الهند حظر صادرات القمح لا يسري على مصر

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، اليوم الأحد، إن قرار حظر صادرات القمح الذي اتخذته الهند لا يسري على بعض الحكومات، منها الحكومة المصرية.

وتعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات من أوكرانيا وروسيا، وتسعى حكومتها للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند.

لكن الهند حظرت صادرات القمح، أمس السبت، بعد أيام من قولها إنها تستهدف تحقيق شحنات قياسية هذا العام، إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج، وارتفاع الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.

وكشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، أن الحرب في أوكرانيا تهدد بشكل خاص الأمن الغذائي بمصر، كونها أول مستورد للقمح في العالم.

وقالت الباحثة الاقتصادية في الفاو (إكاترينا كريفونوس) خلال المؤتمر السنوي للمصرف الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في مدينة مراكش المغربية إن “أكثر من 40% من واردات مصر من القمح وزيت دوار الشمس” تأتي من روسيا وأوكرانيا.

وتعتمد مصر على كل من روسيا وأوكرانيا لضمان 85% من حاجاتها من القمح، و73% من زيت دوار الشمس.

ومصر هي البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان إذ يتجاوز سكانها 100 مليون نسمة، ويعاني نحو 5.4 ملايين منهم من سوء التغذية بحسب ما أوضحته كريفونوس خلال جلسة حول الأمن الغذائي وقت الأزمات، ضمن فعاليات المؤتمر.