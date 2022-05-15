هنية: استشهاد شيرين أبو عاقلة حدث استثنائي كشف حجم جرائم الاحتلال واستخفافه بالدم الفلسطيني (فيديو)

شهدت الدوحة، الأحد، فعالية لتأبين الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين المحتلة، وإحياء لذكرى النكبة.

والأربعاء الماضي، استشهدت شيرين أبو عاقلة (51 عامًا) برصاص جيش الاحتلال في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بينما أصيب زميلها علي السمودي بجروح.





وخلال فعالية التأبين بمقر السفارة الفلسطينية في الدوحة، قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس “نحن أمام حدث استثنائي عاشته فلسطين والعالم خلال الأيام الماضية”.

وأضاف “شيرين أكدت من خلال جنازتها وكل الوقائع التي وقعت حضارية الشعب الفلسطيني، وأنه ينتمي إلى أمة حضارية، ويحمل قضية عظيمة هي تحرر وطن”.

وتابع “الصحفية المقدسية شيرين أبو عاقلة كشفت باستشهادها حجم الجريمة التي يرتكبها الجيش الصهيوني، والاستخفاف بالدم الفلسطيني”.





وقال سفير فلسطين في الدوحة منير غنام إن استشهاد الزميلة شيرين “استمرار لاستهداف الإعلاميين الفلسطينيين الذين ينقلون جرائم الاحتلال الصهيوني”.

وأضاف “شيرين أبو عاقلة فارسة الإعلام التي ترجلت، ستبقى في قلوب كل أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، وقلوب كل الأحرار في العالم”.





والجمعة، هاجمت شرطة الاحتلال فلسطينيين بعد شروعهم في تشييع الزميلة جثمان شيرين شرقي القدس المحتلة.

وحاول المشيعون الخروج من المستشفى الفرنسي في حي الشيخ جراح وهم يحملون الجثمان، وسط ترديد شعارات وطنية والتلويح بالأعلام الفلسطينية، قبل أن تقتحم شرطة الاحتلال المستشفى وتصيب عشرات منهم.





وفي 15 مايو/أيار سنويًا يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة بمسيرات ووقفات احتجاجية.

ويطلق مصطلح “النكبة” على عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم على أيدي “عصابات صهيونية مسلحة” عام 1948.

واضطر نحو 800 ألف فلسطيني إلى مغادرة ديارهم في ذلك العام الذي شهد تأسيس إسرائيل هربًا من “مذابح” ارتكبتها عصابات صهيونية، أدت إلى مقتل نحو 15 ألف فلسطيني.