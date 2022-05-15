في ذكرى النكبة.. مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى ودعوات للرباط فيه (فيديو)

اقتحم عشرات من المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تزامنًا مع الذكرى الـ74 لنكبة فلسطين.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات مزيفة من حاخاماتهم حول “الهيكل” المزعوم.

استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/7SmbxNArNG — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 15, 2022

يأتي ذلك بينما استمر عشرات المرابطين في أداء صلاة الضحى تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين الاستفزازية.

وكانت جماعات “الهيكل” دعت مناصريها إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك، اليوم (الخامس عشر من مايو/أيار)، تزامنًا مع ذكرى النكبة؛ بحجة إحياء ما يسمى بـ”الفصح الثاني”.

تغطية صحفية: " صلاة المــ.ـرابطين في المسجد الأقصى تزامناً مع اقتـ.ــحام المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال هذه الأثناء" pic.twitter.com/Aw0TjATn6P — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 15, 2022

وردًا على دعوات منظمات الهيكل، أُطلقت دعواتٌ مقدسية للتصدي لهذا الاقتحام من خلال الاحتشاد في المسجد الأقصى والرباط فيه على مدار اليوم، كي لا يتسنّى للاحتلال تفريغ المسجد خلال ساعات الاقتحام.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكلٍ يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا يومي الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.

من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم pic.twitter.com/NaBCJ3BEKF — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 15, 2022

ذكرى النكبة

ويصادف اليوم، الذكرى الـ74 لنكبة الشعب الفلسطيني التي هجرت نحو 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة.

وبحسب مركز المعلومات الفلسطيني، سيطرت العصابات الصهيونية خلال النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، وتم تدمير 531 منها بالكامل، وطمس معالمها الحضارية والتاريخية، وما تبقى تم إخضاعه إلى كيان الاحتلال وقوانينه.

كما شهد عام النكبة أكثر من 70 مجزرة نفذتها العصابات الصهيونية، التي أمدتها بريطانيا بالسلاح والدعم، كمجازر دير ياسين والطنطورة، وأكثر من 15 ألف شهيد والعديد من المعارك بين المقاومين الفلسطينيين والجيوش العربية من جهة والاحتلال الاسرائيلي من الجهة المقابلة.

يذكر أن 531 بلدة وقرية جرى تدميرها ومحوها، وإنشاء مستوطنات إسرائيلية على أراضيها، كما احتلت المدن الكبيرة وشهد بعضها معارك عنيفة وتعرضت لقصف أسفر عن تدمير أجزاء كبيرة منها، ومنها اليوم ما تحول إلى مدينة يسكنها إسرائيليون فقط، وأخرى باتت مدنا مختلطة.

وبحسب سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بلغ عدد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 58 مخيما رسميا تابعا للوكالة تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى حتى اللحظة pic.twitter.com/ZVJ3ciA5rl — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 15, 2022

وسيطر الاحتلال الذي أعلن قيام دولته في مثل هذا اليوم قبل 72 عامًا، على 78% من مساحة فلسطين التاريخية (27000 كيلو متر مربع)، وذلك بدعم من الاستعمار البريطاني تنفيذا لوعد بلفور المزعوم عام 1917 وتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، والدور الاستعماري في اتخاذ قرار التقسيم، (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، الذي عملت الولايات المتحدة وفرنسا على استصداره)، ثم جاءت النكسة وتوسع الاستيطان والتهجير، وسيطر الاحتلال على أكثر من 85% من مساحة فلسطين.

74 عاماً على النكبة الفلسطينية.. pic.twitter.com/tMsih10Etd — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 15, 2022

وبلغ عدد الفلسطينيين في نهاية عام 2019 حسب الجهاز المركزي للإحصاء حوالي 13 مليونا، منهم نحو 5 ملايين فلسطيني يعيشون فـي الضفة وقطاع غزة، (43% منهم لاجئون حسب التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017)، وحوالي مليون و597 ألف فلسطيني يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6 ملايين، وفي الدول الأجنبية حوالي 727 ألفا.

هكذا بدا صباحُ الأقصى pic.twitter.com/5mq1Z0nkAK — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 15, 2022

من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم pic.twitter.com/NaBCJ3BEKF — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 15, 2022