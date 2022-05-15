محكمة مصرية تنظر تجديد حبس صحفي في الجزيرة مباشر بعد قضائه مدة الحبس الاحتياطي

قال “المرصد المصري للصحافة والإعلام” إن محكمة مصرية ستنظر، غدًا الإثنين، تجديد حبس الصحفي في الجزيرة مباشر بهاء الدين إبراهيم.

ونقلت المنظمة عن زوجة بهاء أنه أكمل عامين من الحبس الاحتياطي يوم 6 مايو/أيار الجاري، ولم تتم إحالته إلى المحاكمة حتى الآن.

وألقت السلطات المصرية القبض على الزميل بهاء في فبراير/شباط 2020، لكنه ظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو/أيار من العام نفسه.

وتعتقل السلطات المصرية 4 صحفيين يعملون في قناة الجزيرة مباشر، هم أحمد النجدي وهشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، واعتُقلوا جميعهم خلال قضائهم عطلات اعتيادية في مصر خارج نطاق عملهم.

ويتم تجديد احتجاز الصحفيين رغم تجاوز بعضهم مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، كما يعاني الزميلان أحمد النجدي وهشام عبد العزيز من تدهور شديد في الحالة الصحية.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن أحمد النجدي وزملائه المعتقلين.

وأكدت الجزيرة مجددًا وقوفها الدائم مع صحفييها وكل العاملين فيها، داعية إلى الإفراج الفوري عن النجدي وزملائه الثلاثة المحتجزين في السجون المصرية من دون اتهامات.

وحثت الجزيرة المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة على إدانة اعتقالهم التعسفي وغيرهم من الصحفيين المعتقلين ظلمًا من قبل السلطات المصرية، والدعوة إلى إطلاق سراحهم فورًا.