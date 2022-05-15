قبل اغتيالها بيومين.. شاهد آخر تقارير الزميلة شيرين أبو عاقلة في الذكرى الـ74 للنكبة (فيديو)

في الذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية، أعدت مراسلة الجزيرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة -قبل اغتيالها بيومين- تقريرًا لهذه المناسبة رافقت فيه أحد المهجّرين من قرية الرويس بمنطقة الأغوار المحتلة عام 1948.

وعاد الرجل بالذاكرة 74 عامًا حيث كان وقتها في الحادية عشرة من عمره، ليرسم صورة لوضع قريته وظروف تهجير أهلها، ورغم عمره الذي اقترب حاليًا من التسعين فإن الذاكرة لم تخنه وذكر تفاصيل المكان وما كان.

ويحيي الفلسطينيون في الوطن والشتات، اليوم الأحد، الذكرى الـ74 للنكبة، وشارك مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في مسيرات ومظاهرات عدة رُفع خلالها علم فلسطين، والرايات السوداء ومفاتيح العودة وصور الشهيدة الزميلة شيرين أبوعاقلة.

وتأتي ذكرى النكبة هذا العام في ظل احتقان الأوضاع بمدن ومقاطعات فلسطينية عدة، وتزامنًا مع اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للزميلة شيرين أبو عاقلة وهي في طريقها لتغطية عملية اقتحام مخيم جنين شمالي الضفة الغربية يوم الأربعاء الماضي، في مشهد أعاد إلى الأذهان قصة استشهاد “أيقونة” الانتفاضة الثانية الطفل محمد الدرّة.

وتنظَّم فعاليات النكبة لهذا العام تحت شعار “كفى 74 عامًا من الظلم والكيل بمكيالين”، الذي يجسد الظلم المزدوج للشعب الفلسطيني الذي يشكّله الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، والمجتمع الدولي بعجزه عن تنفيذ قراراته.

ويوافق اليوم الذكرى الـ74 لنكبة الشعب الفلسطيني التي كان ضحيتها تهجير نحو 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية من أصل مليون و400 ألف كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة.

وسيطر الاحتلال -الذي أعلن قيام دولته في مثل هذا اليوم قبل 74 عامًا- على 78% من مساحة فلسطين التاريخية (27 ألف كيلومتر مربّع)، وذلك بدعم من الاستعمار البريطاني تنفيذًا لوعد بلفور عام 1917 وتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، ثم جاءت حرب 5 يونيو/حزيران 1967، وتوسع الاستيطان والتهجير وسيطر الاحتلال على أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية.