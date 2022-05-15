“فلسطين محتلة وليست منطقة نزاع”.. غضب من بيان للأمم المتحدة عن اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

انتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وصف بيان لهيئة تابعة للأمم المتحدة فلسطين على أنها “منطقة نزاع”، وذلك خلال نعيها الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وأثار بيان هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن الفرع العربي جدلًا واسعًا، بعد قوله إن وفاة الزميلة شيرين أبو عاقلة “تذكير صارخ بأشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها النساء والفتيات اللواتي يعشن في مناطق النزاعات، في فلسطين كما في مناطق أخرى من العالم”.

وانتقد الناشطون وصف فلسطين بأنها “منطقة نزاع”، مشددين على أنها أرض محتلة، ووقفوا على عدم تطرّق الهيئة الأممية لما يتعرض له الفلسطينيون كل يوم في ظل الاحتلال.

وغردت الباحثة والكاتبة سبأ حمزة “هذا البيان هو من أعنف ما تتعرض له النساء! اختزال المرأة إلى مجرد ضحية! شيرين أبو عاقلة تذكير صارخ بالصوت الذي هزم كل السرديات الملتوية”.

وتابعت عبر حسابها على تويتر “شيرين تذكير صارخ بما يعانيه الفلسطينيون نساء ورجالًا من عنف على يد المحتل، وفلسطين ليست منطقة نزاع، هي بلد يحتله نظام تمييز عنصري اسمه إسرائيل”.

هذا البيان هو من أعنف ما تتعرض له النساء! اختزال المرأة إلى مجرد ضحية! شيرين أبو عاقلة تذكير صارخ بالصوت الذي هزم كل السرديات الملتوية. شيرين تذكير صارخ بما يعانيه الفلسطينيين نساء ورجال من عنف على يد المحتل. وفلسطين ليست منطقة نزاع، هي بلد يحتله نظام تمييز عنصري اسمه اسرائيل https://t.co/ffyw0ChROZ — Saba Hamzah سبأ حمزة (@Saba_Hamzah) May 13, 2022

وقال مصعب شكوكاني “الفلسطيني يُقتل لأنه فلسطيني، مش لأنه صحفي ولا امرأة ولا مسيحي ولا مسلم”.

وأوضح في تغريدته “يعني اغتيال الفلسطينية شيرين هو مجرد عملية تعنيف عادية ضد امرأة ممكن تحصل في أي مكان وفقًا للأمم المتحدة”.

وختم “في النهاية، اسمها قوات الاحتلال الإسرائيلي وليس قوات الأمن الإسرائيلية”.

الفلسطيني يُقتل لأنه فلسطيني..

مش لأنه صحفي ولا مرأة ولا مسيحي ولا مسلم يعني اغتيال الفلسطينية شيرين هو مجرد عملية تعنيف عادية ضد امراة ممكن تحصل في أي مكان وفقا للامم المتحدة …. وفي النهاية، اسمها قوات الاحتلال الإسرائيلي وليس قوات الأمن الإسرائيلية https://t.co/fKaZCcmvea — Mosab Shkokani (@MosabShkokani) May 13, 2022

وكتبت لجين “إعدام شيرين ليس تذكيرًا بالعنف الذي تتعرض له النساء، هو تذكير بما يعيشه الفلسطيني، امرأة أو رجل أو طفل بشكل يومي”.

وأضافت “القضية ليست قضية مساواة في الجنس، بل قضية جرائم تُرتكب بحق شعب بأكمله، إن كان لزامًا أن تتعاطفوا لأسبابكم الخاصة و”فقط” لأنها امرأة فوفروا تعاطفكم ومشاعركم المنقوصة”.

إعدام شيرين ليس تذكيرا بالعنف الذي تتعرض له النّساء، هو تذكير بما يعيشه الفلسطيني امرأة أو رجل أو طفل بشكل يومي. القضية ليست قضية مساواة في الجنس، بل قضية جرائم ترتكب بحق شعب بأكمله. إن كان لزامًا أن تتعاطفوا لأسبابكم الخاصة و"فقط" لأنها امرأة فوفروا تعاطفكم ومشاعركم المنقوصة. https://t.co/FlCkzoj6RL — Lujain/لُجين (@oscarswiIde) May 12, 2022

ووصفت الناشطة الفلسطينية البيان بـ”العار”، وتابعت “يُشعرني فعلًا بأنني لا يمكن أن أنشد أي نوع من الحماية أو الرعاية من مؤسسة كهذه ما دامت بياناتها هي الأخرى مسيَّسة!”.

هذا البيان عارٌ عليكم. ويشعرني فعلا بأنني لا يمكن أن أنشد أي نوع من الحماية أو الرعاية من مؤسسة كهذه دامت بياناتها هي الأخرى مسيّسة! — أمل إسماعيل (@amalnaaa) May 13, 2022

وأوضحت غدير حسام أن “إعدام شيرين ليس بسبب نوعها الاجتماعي بل بسبب جنسيتها الفلسطينية، فالاحتلال الإسرائيلي يقوم بقتل الجميع، الأطفال وكبار السن والنساء، لا توجد تفرقة”.

وزادت في تغريدتها “هذا البيان الضعيف عار عليكم، يجب أن تكونوا منصفين أكثر تجاه قضية فلسطين العادلة”.

اعدام شيرين ليس بسبب نوعها الاجتماعي بل بسبب جنسيتها الفلسطينية فالاحتلال الاسرائيلي يقوم بقتل الجميع الأطفال وكبار السن والنساء لا يوجد تفرقة هذا البيان الضعيف عار عليكم يجب أن تكونوا منصفين أكتر تجاة قضية فلسطين العادلة — ghadeer_hosam 🇵🇸 (@ghadeer_hosam) May 13, 2022

وكتب الناشط خالد أبو الرُّب “كم هو قبيح أن يملك الإنسان الجرأة على تشويه الحروف والكلمات، لتحويل اغتيال بحق صحفية على يد احتلال إلى عنف بحق النساء في مناطق نزاع!”.

تقول الكاتبة سيما بحوث: (وفاة شيرين هو تذكير صارخ بأشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها النساء والفتيات اللواتي يعشن في مناطق النزاعات).

كم هو قبيح أن يملك الإنسان الجرأة على تشويه الحروف الكلمات لتحويل "اغتيال" بحق "صحافية" على يد "احتلال" إلى: "عنف" بحق "النساء" في "مناطق نزاع"! https://t.co/5Y38pxnC4g — خالد أبوالرُّب (@khaledabualrub) May 13, 2022

واعتبر أيمن نبيل البيان “خطابًا معاديًا للنساء، امرأة مناضلة كانت مضرب المثل للجميع في الشجاعة والمهنية والأخلاق، ودفعت حياتها ثمنًا لما تراه واجبها المهني والوطني والأخلاقي”.

وأضاف “كل هذا لعيون إسرائيل يُختزل إلى مجرد ضحية مغلوب على أمرها للتواجد في النزاعات.. مهما فعلتِ، أنتِ مجرد ضحيّة”.