شاهدا عيان: شيرين قادت ثورة بجنازتها والتابوت أبى السقوط (فيديو)

كشف اثنين من شهود العيان للجزيرة مباشر تفاصيل ما حدث في ساحة المستشفى الفرنسي بالقدس فيما تتواصل الإدانات الدولية للاعتداء الإسرائيلي على موكب تشييع جثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة واتساع دائرة المطالب بإجراء تحقيق شفاف في اغتيالها.

وقال الصحفي راسم عبيدات الذي كان شاهدًا على الاعتداء على موكب شيرين، إن الشعب الفلسطيني الذي نقلت الراحلة صوته ورسالته وقضيته إلى العالم أراد تشييع شيرين في جنازة تليق بها في مدينة القدس التي ترعرعت وعاشت بها، فأصروا على حملها على الأكتاف في وجود السفير الفرنسي.

وأضاف لبرنامج (المسائية) “عندما حاول المشيعون رفع نعش شيرين على الأكتاف دخلت قوة إسرائيلية واعتدت بوحشية وبشكل مباشر على حملة التابوت، لكن المشيعين لم يسمحوا بإنزاله والتف الشبّان حوله متحدّين الاحتلال بأنه لن يسقط التابوت”.

وتابع “أراد الاحتلال الصهيوني بذلك أن يبثث أنه صاحب سيادة على القدس واشترط مسبقًا ألا تزيد الجنازة عن 50 شخصًا ودون رفع الأعلام الفلسطينية أو ترديد الهتافات والأناشيد، لكن المشيّعين قالوا كلمتهم ولم يسمحوا بتشييع شيرين وفق إرادة الاحتلال فجاء رد الأخير بأن هاجمت قواته تابوت شيرين بشكل وحشي وغير مسبوق ما يعكس خوف الاحتلال من النعش ومن العَلَم”.

"أرادوا إسقاط التابوت لكن #شيرين أبت".. أحد شهود الاعتداء على الجنازة يكشف ما حدث أثناء تشييع جثمان #شيرين_أبو_عاقلة#فلسطين pic.twitter.com/WVLHYBQTx6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 14, 2022

لن يسقط التابوت

واستطرد “عندما ترنّح التابوت خلال الاعتداء كان يريد الاحتلال إسقاطه فكانت كلمة الشباب ألا يسقط التابوت وأنهم لن يسمحوا أبدًا بسقوطه واعتصموا بحبل تابوت شيرين رغم الضرب المبرح من كل مكان وأصرّوا أن تبقى شيرين في مجدها فتقدم الشباب ليرفعوا التابوت وحمايته، وهؤلاء يجب تكريمهم”.

وأكد عبيدات أن الاحتلال هُزم في معركة اقتحامات الأقصى في رمضان واعتقال المئات لكسر إرادة المقدسيين وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، وهُزم من قبل في معارك البوابات الإلكترونية وباب الرحمة وباب العامود والشيخ جرّاح.

وقال إن الحكومة الإسرائيلية كلما زاد ضعف قيادتها تزداد توحّشًا وتماهيًا مع ما وصفه بـ”الداعشية اليهودية”، على حد وصفه.

وأضاف أن حالة التطرف هذه تتنامى في المجتمع الإسرائيلي في ظل تفكك الأحزاب الإسرائيلية الكبرى ومنهم المتطرف إيتمار بن غفير، وبالتالي لا غرابة في هذا التطرف لأن الاحتلال الآن يشعر بتهديد وجودي مع تفاقم أزماته الداخلية والخارجية، وفق تعبيره.

أما الصحفية الفلسطينية أحلام ملحم، فتقول إنه تم الاعتداء عليها مع مجموعة أخرى بعد خروجهم من عند مقبرة شيرين متجهين إلى بيت العزاء، وإذا بمستوطنين متطرفين بانتظارهم عند باب الخليل أعدّوا أنفسهم للاعتداء على من شاركوا في الجنازة وبدؤوا الهتافات العنصرية والشتائم وبعد لحظات اعتدوا على من تصدى لكل الهتافات السُباب بحماية الاحتلال.

وقالت أحلام “كنت أقوم بالتغطية وتأدية عملي وخلال ثواني وجدت نفسي بين عدد كبير نتلقى الضربات من جميع الجهات، حاولت الفرار من تلك البقعة ثم شاهدت منظر اعتقال شاب بطريقة وحشية وحاولت الذهاب حيث تفصلني عنه بضعة أمتار وإذا بشرطي إسرائيلي ملثّم يهاجمني بعصى ويمنعني من توثيق عملية الاعتداء والتنكيل الوحشي والإجرامي بحق الشباب”.

وتابعت “في الآونة الأخيرة بات الصحفي الفلسطيني مستهدفًا في الميدان، في كل حدث -في الشيخ جراح في باب العامود في المسجد الأقصى- نبحث عن مكان آمن في الميدان لكن مؤخرًا لا أماكن آمنة، كل الأماكن مستهدفة وكل الموجودين مستهدفون: الصحفي والمسعف والطبيب والنساء والأطفال والشيوخ”.

"طلبوا ألا يزيد عدد المشيعين عن 50 شخصا لكنهم فوجئوا بأن شيرين تقود ثورة".. صحفية فلسطينية تروي ما حدث في الجنازة #العالم_يودع_شيري_أبو_عاقلة #فلسطين pic.twitter.com/72g30o4nLV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 14, 2022

“جنازة تقود ثورة”

وبشأن استهداف الصحفيين، قالت “الاعتداء علينا واعتقالنا وعرقلة عملنا ليس فقط لأننا نوثّق ونصوّر الحقائق التي تكذّب رواية الاحتلال وتفضح جرائمهم، ولكن أيضًا لأننا نوثّق فشلهم، هم فشلوا البارحة في جنازة شيرين، جنازة كانت تقود ثورة”.

وتابعت “شيرين كانت تقود ثورة، الجميع كان يهتف، حناجر الأحرار صدحت ورُفع العلم الفلسطيني في المكان الأكثر حساسية بمحاذاة أسوار البلدة القديمة وقلعة القدس المحتلة وهتف الشباب وتوحّد الشعب الفلسطيني، كان البارحة عرس لأيقونة الميدان الراحلة والشهيدة شيرين أبو عاقلة”.

وعن تأثير مشهد مقتل شيرين على عملهم كصحفيين، قالت أحلام إن اغتيال شيرين لم يكن خبرًا عاديًا بل سيظل صدمة في جميع عيون الصحفيين في الميدان.

وأكدت “مقتلها عزز من إرادتنا وعزيمتنا للاستمرار الصامد والعنادة في التغطية، نحن الآن نحمل رسالة شيرين التي تركتها ويجب أن نثبت قدرتنا على حمل تلك الأمانة لتستمر التغطية ونكمل الرسالة ويبقى صوت شيرين”.

وشارك آلاف الفلسطينيين الجمعة في تشييع أبو عاقلة التي قتلت برصاص الاحتلال لدى استعدادها لتغطية اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الأربعاء الماضي، رغم أنها كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص وعليها شعار “صحافة” وخوذة واقية.

وعند إخراج النعش من المستشفى الفرنسي في القدس الشرقية، اقتحمت شرطة الاحتلال باحة المستشفى وحاولت تفريق حشد كان المشاركون فيه يهتفون ويلوّحون بالأعلام الفلسطينية.

وكاد النعش يسقط أرضًا عندما انهال عناصر الشرطة على حامليه بالضرب بالهراوات، قبل أن يتمّ تقويمه ورفعه في اللحظة الأخيرة. وأسفر تدخل القوات الإسرائيلية عن إصابة 33 شخصًا بجروح وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، في حين ذكرت شرطة الاحتلال أنها اعتقلت 6 أشخاص.