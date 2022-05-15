مئات الآلاف في فلسطين والشتات يحيون الذكرى الـ74 للنكبة (فيديو)

يحيي الفلسطينيون في الوطن والشتات، اليوم الأحد، الذكرى الـ74 للنكبة، وشارك مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في مسيرات ومظاهرات عدة رُفع خلالها علم فلسطين، والرايات السوداء ومفاتيح العودة وصور الشهيدة الزميلة شيرين أبوعاقلة.

وشارك عشرات الآلاف في المسيرة المركزية التي انطلقت من أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات باتجاه ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، حيث دوت صفارات الحداد لمدة 74 ثانية، بعدد سنوات النكبة، تلتها كلمات شدّدت على ضرورة مواصلة النضال.

وفي أوربا، شهدت كل من فيينا النمساوية ودبلن الأيرلندية وبلفاست البريطانية وخرونينغن الهولندية وميلان وفلورنسا الإيطاليتين وكوبنهاغن الدنماركية، مظاهرات حاشدة وفعاليات رُفعت خلالها الأعلام الفلسطينية وشعارات تؤكد التمسك بالأراضي الفلسطينية.

وشهدت العاصمة النرويجية أوسلو وقفة حاشدة أمام البرلمان، إحياءً لذكرى النكبة وتأبينًا للزميلة شيرين أبو عاقلة.

كما انطلقت مسيرة تشييع رمزي للشهيدة حمل فيها المشاركون تابوتًا ملفوفًا بالعلم الفلسطيني، تكريمًا للزميلة الراحلة التي تعرّض موكب تشييعها في مدينة القدس لاعتداء وحشي من شرطة الاحتلال الإسرائيلي أمام عدسات زملائها الإعلاميين وشاهده العالم أجمع.

وتأتي ذكرى النكبة هذا العام في ظل احتقان الأوضاع بمدن ومقاطعات فلسطينية عدة، وتزامنًا مع اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للزميلة شيرين أبو عاقلة وهي في طريقها لتغطية عملية اقتحام مخيم جنين شمالي الضفة الغربية يوم الأربعاء الماضي، في مشهد أعاد إلى الأذهان قصة استشهاد “أيقونة” الانتفاضة الثانية الطفل محمد الدرّة.

وتنظَّم فعاليات النكبة لهذا العام تحت شعار “كفى 74 عامًا من الظلم والكيل بمكيالين”، الذي يجسد الظلم المزدوج للشعب الفلسطيني الذي يشكّله الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، والمجتمع الدولي بعجزه عن تنفيذ قراراته.

ويوافق اليوم الذكرى الـ74 لنكبة الشعب الفلسطيني التي كان ضحيتها تهجير نحو 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية من أصل مليون و400 ألف كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة.

وبحسب مركز المعلومات الفلسطيني، فقد سيطرت العصابات الصهيونية خلال النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية ودمرت 531 منها بالكامل، وطُمس معالمها الحضارية والتاريخية، وما تبقى جرى إخضاعه لكيان الاحتلال وقوانينه.

كما شهد عام النكبة أكثر من 70 مجزرة نفذتها العصابات الصهيونية، التي أمدتها بريطانيا بالسلاح والدعم، مثل مجزرتَي دير ياسين والطنطورة، وأكثر من 15 ألف شهيد، والعديد من المعارك بين المقاومين الفلسطينيين والجيوش العربية من جهة والاحتلال الاسرائيلي من الجهة المقابلة، و531 بلدة وقرية جرى تدميرها ومحوها، وإنشاء مستوطنات إسرائيلية على أراضيها.

وبحسب سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فقد بلغ عدد مخيمات اللاجئين 58 مخيمًا رسميًّا تابعًا للوكالة.

وسيطر الاحتلال -الذي أعلن قيام دولته في مثل هذا اليوم قبل 74 عامًا- على 78% من مساحة فلسطين التاريخية (27 ألف كيلومتر مربّع)، وذلك بدعم من الاستعمار البريطاني تنفيذًا لوعد بلفور عام 1917 وتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، ثم جاءت حرب 5 يونيو/حزيران 1967، وتوسع الاستيطان والتهجير وسيطر الاحتلال على أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية.