رامي شعث للجزيرة مباشر: يجب تحويل الغضب من اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى عمل منظم لمحاسبة الاحتلال على جرائمه (فيديو)

دعا الناشط السياسي والحقوقي رامي شعث إلى تحويل حالة الغضب بعد جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة والوعي العالمي الحالي إلى عمل منظم من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه كافة.

وقال شعث في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر “يجب عدم التوقف عند لحظة الغضب، ومواصلة مخاطبة القوى الداعمة للقضية الفلسطينية في الغرب وتوحيدها من أجل إيذاء إسرائيل”.

وأشار إلى أن جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة ستصعّب على القوى الداعمة لإسرائيل مواصلة التسويق لها.

وحذّر شعث من الوقوع في محاولة الاحتلال تضييع الوقت من خلال متاهات لجان التحقيق والإجراءات التي تستغرق وقتًا طويلًا.

وأوضح أنه يجب على الفلسطينيين إيجاد قوى حقيقية في الغرب قادرة على التأثير في القرارات.

ودعا قيادات الشعب الفلسطيني إلى إنهاء الانقسام الداخلي لأن هذا يؤثر على الوضع الخارجي، مطالبًا بضرورة دعم حملة مقاطعة الاحتلال مثلما حدث مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

كما دعا شعث الحكومات العربية إلى إيقاف التطبيع مع إسرائيل، وحث الشعوب العربية على إعادة بناء نفسها من جديد وتوحيد صفوفها لمواجهة إسرائيل.

وقال “يجب علينا التعلم مما كانت تقوم به شيرين من التعامل بمسؤولية كبيرة تجاه ما يحدث، وفضحها لممارسات الاحتلال غير عابئة بالخطر”.