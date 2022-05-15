تميم البرغوثي للجزيرة مباشر: إسرائيل لم تعد مفيدة لحلفائها والتاريخ وقّع صك نهايتها (فيديو)

قال الشاعر الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية تميم البرغوثي إن إسرائيل قررت قتل من يفضح فشلها وعجزها، في إشارة إلى اغتيال الزميلة شيرين أيو عاقلة برصاص قوات الاحتلال.

وأضاف البرغوثي خلال مداخلة له مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر “الشهيدة شيرين قُتلت أثناء تغطية فريق الجزيرة لاقتحام مخيم جنين. لكن قبل 20 عاما وتحديدا في عام 2002 كان فريق القناة يقوم بتغطية اقتحام قوات الاحتلال لنفس المخيم”، مشيرا إلى فشل إسرائيل كفكرة.

وتابع قائلا “كل اقتحام جديد يقوم به جيش الاحتلال هو دليل على فشل الاقتحامات السابقة، ويمكننا القياس في ذلك على ما تفعله إسرائيل في كافة سياساتها، جميعها مكررة، وتكرارها دليل فشلها”.

والأربعاء الماضي، استشهدت شيرين أبو عاقلة (51 عامًا) برصاص جيش الاحتلال في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بينما أصيب زميلها علي السمودي بجروح.

واستطاع مصور الجزيرة توثيق مقتل شيرين، وهي ملقاة على الأرض بجوار جدار تحت شجرة، بينما تقف زميلتها شذا حنايشة عاجزة عن تفقدها بسبب استمرار إطلاق النار، بالإضافة إلى محاولة شاب إنقاذ الصحفيتين.





واعتبر البرغوثي أن اغتيال شيرين أبو عاقلة لا يخلو من “عُصاب” كاشفا عن أن حكومات “الكيان الصهيوني” تقتل وتمارس القمع الوحشي لكسب ود ناخبيها كي لا يصبح مصيرها نفس مصير سابقتها.

وشدد البرغوثي على أن إسرائيل عجزت عن التعامل مع المقاومة الفلسطينية التي تفجرت في الضفة الغربية والقدس بعد الاعتداءات على الأقصى، لذا قتلت من يفضح حالة عجزها.

وتابع “الفلسطينيون شعبا وفصائل حولوا هذه الجريمة المؤلمة إلى أكبر موجة لإدانة الاحتلال، كما تمكنوا من جعل الحدث أداة لتوحيدهم”.

وأضاف البرغوثي “إسرائيل منذ نشأتها لا تهتم بالرأي العام الدولي ولهذا اعتدت على جنازة شيرين، مؤكدا أن ما يهمها أن تبدو قوية، وأن نخاف من حمل شهدائنا على أكتافنا”.

واستطرد إسرائيل لم تعد مفيدة حتى لحلفائها من مراكز الاستعمار العالمي”، مؤكدا أن “فكرة إسرائيل غير صالحة للتطبيق ولو حتى على سطح القمر”، بسبب عنصريتها.

والجمعة، هاجمت شرطة الاحتلال فلسطينيين بعد شروعهم في تشييع الزميلة جثمان شيرين شرقي القدس المحتلة.

وحاول المشيعون الخروج من المستشفى الفرنسي في حي الشيخ جراح وهم يحملون الجثمان، وسط ترديد شعارات وطنية والتلويح بالأعلام الفلسطينية، قبل أن تقتحم شرطة الاحتلال المستشفى وتصيب عشرات منهم.





وبشأن ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، قال البرغوثي إن الأهم من “الوحدة الوطنية” هي “وطنية الوحدة” بما يعني “أن نتوحد على تحرير فلسطين كاملة من النهر إلى البحر”، مشددا على ضرورة الخروج من مسار اتفاقات أوسلو لمقاومة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

واختتم البرغوثي حديثه قائلا “إسرائيل تطلق النار على الصحفيين لأنها غاضبة من التاريخ، لأن التاريخ وقّع صك نهايتها”.

وشيرين أبو عاقلة من مواليد مدينة القدس عام 1971، ومن أوائل المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة التي انضمت إليها عام 1997، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالأردن.