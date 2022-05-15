تركيا تتحفظ على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.. ما السبب؟

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن تركيا أبلغته بتحفظاتها ومخاوفها بشأن احتمال انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.

وقال مساعد الأمين العام للحلف ميرسيا جيوانا، إن الناتو أجرى مباحثات “شفافة وبناءة” مع الجانب التركي، أمس السبت، بشأن احتمال انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.

وأضاف “تركيا حليف مهم، وأنقرة أبلغتنا مخاوفها وتحفظاتها بشأن انضمام هاتين الدولتين إلى الحلف”.

وأشار إلى أنه في حال قررت فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو، فإن الحلف سيرحب بهما ويعمل على “إيجاد توافق بشأن هذا الأمر”.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، إن أي دولة ستكون عضوًا في حلف شمال الأطلسي يجب ألا تدعم منظمة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) وذراعها السورية تنظيم (ي ب ك) التي تصنفها تركيا على أنها “إرهابية”.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن السويد وفنلندا تقدمان دعمًا علنيًّا لـ(بي كا كا) و(ي ب ك) رغم جميع التحذيرات، وهو ما ينعكس سلبًا على مشاعر الشعب التركي.

وأعلن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، في وقت سابق اليوم، تقدّم بلاده بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بعد أيام من إعلان هلسنكي رغبتها في الانضمام إلى الحلف.

كما أعلنت السويد أنها تدرس الانضمام إلى الناتو، وقد تقدم طلب الحصول على العضوية خلال أيام.

Myönteinen puhelu Turkin presidentti Erdoganin kanssa. Kiitin presidentti Erdogania hänen ponnisteluistaan rauhan eteen Ukrainassa. Turkki tukee Suomen tavoitteita. — Sauli Niinistö (@niinisto) April 4, 2022

وعبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، عن تحفظ بلاده حيال مسار انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، مما يهدد بعرقلة العملية التي تستلزم إجماع دول الحلف.

وقال “نتابع حاليًا التطورات المتعلقة بالسويد وفنلندا، لكننا لا نتعاطى بإيجابية حيال هذا الأمر لأن الحكومات التركية السابقة أخطأت بشأن انضمام اليونان إلى الناتو من قبل، ونعلم مواقف أثينا تجاه تركيا بعد احتمائها بالحلف” وذلك في تصريح للصحفيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول.

في حين حث وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، الجمعة، على التحلي بالصبر، ودعا إلى نهج يقوم على السير خطوة بخطوة ردًّا على رفض تركيا فكرة انضمام بلاده والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.

واتهم الرئيس التركي ستوكهولم وهلسنكي بإيواء “إرهابيين من حزب العمال الكردستاني” الذي تعدّه تركيا والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة “منظمة إرهابية”.