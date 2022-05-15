عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير: شيرين أبو عاقلة اغتيلت بقرار سياسي وإسرائيل لن تفلت من العقاب (فيديو)
قال أسامة القواسمي عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية للجزيرة مباشر إن شيرين أبو عاقلة قتلت بقرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية وإن الأخيرة لن تفلت من العقاب.
وأضاف القواسمي في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن اغتيال شيرين لم يكن نتيجة خطأ من جندي أطلق الرصاص، داعيا إلى محاسبة الحكومة التي أعطت “الأوامر المباشرة بالقتل”.
بعد قتلها كثيرا من الصحفيين.. من يحاكم إسرائيل؟#العالم_يودع_شيرين_أبوعاقلة #فلسطين pic.twitter.com/kIkEp06Sat
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 14, 2022
وأشار إلى أن ما يحدث حاليا من مظاهرات ووقفات حول العالم هي محاكمة لإسرائيل بالرغم من القوى التي تحميها.
وقال القواسمي إن القيادة الفلسطينية مصممة على الذهاب إلى أبعد مدى بالتعاون مع شبكة الجزيرة وكافة الأطراف المعنية لمحاسبة قتلة شيرين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن إسرائيل تعمدت قتل شيرين لأن كاميرا الجزيرة هي من تفضح وتكشف جرائم الاحتلال.
وأضاف أن جنازة شيرين جاءت على عكس كل ما أرادته إسرائيل وكانت تأكيدا على فلسطينية القدس.
القواسمي: هؤلاء من قتلوا #شيرين_أبو_عاقلة#فلسطين #القدس pic.twitter.com/AGOwzHM2uB
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 14, 2022
وأوضح القواسمي أن الولايات المتحدة ضغطت لإشراك إسرائيل في التحقيقات الخاصة بالجريمة لكن السلطة الفلسطينية رفضت.
ودعا القواسمي جميع الفلسطينيين للرباط غدا في ساحات الأقصى لمواجهة دعوات اقتحامه.