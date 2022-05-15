الجزيرة تقيم بيت عزاء للزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

أقامت شبكة الجزيرة بيت عزاء في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة لتقديم العزاء في الزميلة شيرين أبو عاقلة التي اغتالها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي.

وتعهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية خلال كلمة له في العزاء بمحاسبة “يد الغدر التي نالت من شيرين أبو عاقلة”، ووضع “الملف على طاولة الجنائية الدولية”.

وأضاف أن لجنة التحقيق ستنهي أعمالها في وقت قريب، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية رفضت “جميع الضغوط للقيام بتحقيق مشترك مع الاحتلال في اغتيال شيرين أبو عاقلة”.

وشدد على أن السلطة الفلسطينية لن تسلم “أيًا من الأدلة الخاصة باغتيال شيرين أبو عاقلة لأحد حتى لا يتم تزويرها”.





ونقلت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية عن مسؤول لم تذكر اسمه، اليوم الأحد، أن قناصًا من قوات الجيش أطلق النار على الزميلة الراحلة “بطريق الخطأ”.

وتقول سلطات الاحتلال إنه “لا يمكن تحديد ما إذا كانت شيرين أبو عاقلة قد قُتلت بنيران إسرائيلية أو فلسطينية”، طالما لم يتم فحص الرصاصة المتسببة في القتل.

وترفض السلطة الفلسطينية التخلي عن الرصاصة التي قتلت الزميلة شيرين، كما رفضت تشريح الجثة من طرف سلطات الاحتلال.