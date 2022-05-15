اغتيال شيرين أبو عاقلة.. بلينكن يعرب عن دعمه لعائلتها وملك الأردن معزيا: جريمة وتعدٍ على حرية الإعلام

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، إلى “ضرورة إجراء تحقيق فوري وذي صدقية” حول ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بعدما أكد دعم الولايات المتحدة لعائلتها.

وأعلن بلينكن أنه تحدث إلى شقيق شيرين أبو عاقلة خلال توجهه إلى برلين حيث شارك في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال للصحفيين “أتيحت لي فرصة تقديم التعازي الصادقة واحترامنا العميق للعمل الذي قامت به كصحفية طوال أعوام عدة”، واصفًا مراسلة الجزيرة بأنها “محترمة جدًا في العالم أجمع”.





والأربعاء الماضي، استشهدت شيرين أبو عاقلة (51 عامًا) برصاص جيش الاحتلال في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بينما أصيب زميلها علي السمودي بجروح.

واستطاع مصور الجزيرة توثيق اغتيال شيرين، وهي ملقاة على الأرض بجوار جدار تحت شجرة، بينما تقف زميلتها شذى حنايشة عاجزة عن تفقدها بسبب استمرار إطلاق النار، بالإضافة إلى محاولة شاب إنقاذ الصحفيتين.

وخلال تشييعها الجمعة، كاد نعشها يسقط أرضًا عندما انهال أفراد شرطة الاحتلال على حامليه بالضرب بالهراوات، قبل إنقاذه ورفعه مرة أخرى في اللحظة الأخيرة.





وأعرب بلينكن عن “الانزعاج العميق” للولايات المتحدة من تدخّل “الشرطة الإسرائيليّة” في جنازتها، ودعت الخارجية الأمريكية إلى تحقيق شفاف في مقتلها.

جريمة

في السياق، وصف عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني مقتل شيرين أبو عاقلة بأنه جريمة وتعدٍ على حرية الصحافة.

وأجرى الملك عبد الله اتصالًا هاتفيًا بشقيقها أنطون أبو عاقلة لتقديم التعازي، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر الديوان أن الملك أدان “الجريمة التي ارتكبت بحق (شيرين) أثناء تغطيتها لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين (شمال)”.

وأعرب عن خالص التعازي لذويها ولزملائها الصحفيين والإعلاميين بهذا المصاب الأليم.

كما عبّر عن “استنكاره للجريمة التي تعد خرقًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، وتعديًا على حرية الصحافة”.

جلالة الملك عبدالله الثاني يقدم التعازي بوفاة الصحفية شيرين أبو عاقلة، خلال اتصال هاتفي مع أنطون أبو عاقلة شقيق الفقيدة، معربا جلالته عن إدانته للجريمة التي ارتكبت بحقها أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين#الأردن #فلسطين تفاصيل:https://t.co/BKO4jASBeo — RHC (@RHCJO) May 15, 2022

وأشاد الملك عبد الله بمسيرتها وتميزها في تأدية مهامها لنقل الأحداث بشجاعة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني.

وشيرين من مواليد مدينة القدس عام 1971، ومن أوائل المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة التي انضمت إليها عام 1997، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك في الأردن.