5 قتلى و7 مصابين بهجوم إسرائيلي بالصواريخ على ريف حماة وسط سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية بمقتل خمسة أشخاص بينهم مدني وجرح سبعة آخرين بينهم طفلة جراء هجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض المواقع في ريف حماة بالمنطقة الوسطى، مساء أمس الجمعة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر عسكري أنه في “حوالي الساعة الثامنة و20 دقيقة من مساء الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس”.

وأضاف أن الهجوم استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى وأن الدفاعات الجوية السورية تصدّت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها.

من تصدي دفاعاتنا الجوية للأهداف المعـ.ادية في أجواء منطقة #مصياف pic.twitter.com/Tulti1wbU3 — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) May 13, 2022

وبالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى، تسبب الهجوم أيضًا في بعض الخسائر المادية وأسفر عن اندلاع عدة حرائق في أحراج ريف مصياف في حماة.

وتشن إسرائيل هجمات متكررة على ما تقول إنه أهداف إيرانية في سوريا، حيث انتشرت قوات مدعومة من طهران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، على مدى العقد الماضي لدعم الرئيس بشار الأسد في الحرب السورية.