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وكالة الأنباء الرسمية: المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي انتخب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات (الأوربية)
14/5/2022-|آخر تحديث: 14/5/202201:17 PM (مكة المكرمة)

انتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات اليوم السبت بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي انتخب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفًا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وعقد المجلس اجتماعًا اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفًا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وكانت وزارة شؤون الرئاسة قد أعلنت أمس الجمعة وفاة الشيخ خليفة الذي كان يشغل أيضًا منصب حاكم إمارة أبوظبي.

المصدر : وكالة الأنباء الإماراتية