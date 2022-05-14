وكالة الأنباء الرسمية: المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات

انتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات اليوم السبت بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي انتخب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفًا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وعقد المجلس اجتماعًا اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

#عاجل_وام | المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب #محمد_بن_زايد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة pic.twitter.com/ynhTCJKaD7 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 14, 2022

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفًا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وكانت وزارة شؤون الرئاسة قد أعلنت أمس الجمعة وفاة الشيخ خليفة الذي كان يشغل أيضًا منصب حاكم إمارة أبوظبي.