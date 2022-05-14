وقفات احتجاجية في عواصم أوربية تنديدا باغتيال شيرين أبو عاقلة وجرائم الاحتلال (فيديو)

شارك المئات في وقفات احتجاجية بمدن وعواصم أوربية عدة، تنديدًا بجريمة اغتيال الجيش الإسرائيلي للزميلة شيرين أبو عاقلة وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وشهدت العاصمة البريطانية لندن والفرنسية باريس والدنماركية كوبنهاغن ومدينة ميلان الإيطالية وقفات احتجاج عبّر المشاركون فيها عن غضبهم جراء جرائم الاحتلال.

وردد المشاركون هتافات تطالب بالحرية لفلسطين وإيقاف سياسة الفصل العنصري والقتل والاغتيالات ضد الفلسطينيين.

كما رفعوا لافتات وصورًا للزميلة شيرين التي اغتالها الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وطالب المشاركون بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن اغتيال شيرين.