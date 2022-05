من ساحة المعركة.. أستاذ جامعي أوكراني يحاضر لطلابه في المخابئ عبر الإنترنت

يواصل الأستاذ الأوكراني فيدير ساندور، تقديم محاضرات لطلابه في جامعة أوزهورود الوطنية، أثناء القتال في ساحة المعركة ضد روسيا.

ونشر موقع الجامعة صورًا لدكتور الفلسفة ورئيس قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي، وهو يرتدي زيًّا عسكريًّا ويحمل بندقية ويفتح كتابا ويقدم درسا للطلاب عبر الإنترنت.

وقالت مجلة (نيوزويك) الأمريكية، إن الصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، “ليس فقط لأنه مدرس يدافع عن وطنه ولكن أيضًا لأنه يعطي طلابه محاضرة افتراضية أثناء وجودهم في قبو”.

ووقف الناشطون، وفق المجلة، عند تفاني المدرس، إذ قال أحد المعلقين إن “الجامعة والبلد محظوظان به”، وعلّق آخر “هذا هو سبب فوز أوكرانيا”.

ونقلت المجلة تغريدة لمواطن دنماركي قال فيها “أرى هذا الرجل كبطل ليس فقط اليوم، ولكن لمستقبل طلابه الذين سيتذكرونه إلى الأبد لما يفعله”.

وفيدير ساندور متخصّص في علم الاجتماع والمجتمع الحديث والعلاقات بين العمل الاجتماعي والنهج البيولوجي النفسي الاجتماعي في فهم الإنسان، وتم الاستشهاد به في 525 ورقة بحثية، بما في ذلك 347 دراسة منذ عام 2017.

وقالت جامعته إنه التحق في اليوم الأول من الحرب مع روسيا، بالخدمة في كتيبة الدفاع عن أوكرانيا، وبحسب ما ورد في المجلة فإنه يقاتل الآن في مكان غير محدد في المنطقة الشرقية من البلاد.

وأفادت المجلة أنه حافظ على جدول زمني ثابت يتضمن محاضرات في الساعة 8 صباحًا من يومي الاثنين والثلاثاء، بعد أن توصل إلى اتفاق مع قيادته وزملائه في الخدمة، على الجمع بين القتال والتعليم.

وقال فيدير “أنا في الجيش منذ 70 يومًا، ذهبت إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري فورًا في 24 فبراير/ شباط، لكنني لم أتخلّ عن الفصول الدراسية مع الطلاب لم يفتني أي منها”.

#FedirSandor #RussiaUkraineWar Ukrainian Professor Turned Soldier Still Lectures Students From Battlefield: "We are fighting for an educated nation," the teacher-turned-soldier said. "If I did not give lectures, it would be a sin. Why did I go to war?" https://t.co/3qTBymAmrI

— Sol Danmeri (@Sol_Danmeri) May 6, 2022