مجلس الأمن يدعو لتحقيق فوري وشامل في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة

دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف ونزيه في اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، بيانًا صحفيًّا كانت الولايات المتحدة قد وزعته على الدول الأعضاء، أعرب فيه “عن استنكاره الشديد لمقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة”.

وشدد البيان على الحاجة إلى ضمان المساءلة، ووجوب حماية الصحفيين بصفتهم مدنيين، وأكد مجلس الأمن أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب.

من ناحيته، قال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ عبر توتير “نرحب بمشاركة كل الجهات الدولية في مجريات التحقيق باغتيال شيرين أبو عاقلة، وذلك بالتواصل مع النيابة العامة الفلسطينية صاحبة الاختصاص”.

ويرى المسؤول الفلسطيني أن ما حدث في تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة أمس الجمعة من قبل قوات الاحتلال يعزز موقف السلطة الرافض لمشاركة إسرائيل في هذا التحقيق.

We welcome the participation of all international bodies in the investigation of the assassination of Shireen Abu Aqleh, by communicating with the specialized #Palestinian Public Prosecution, which issued its initial report yesterday. https://t.co/MoPcPDG36c

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) May 14, 2022