بايدن يتجنب إدانة اعتداء قوات الاحتلال على جنازة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

تجنب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إدانة أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مراسم جنازة الزميلة شيرين أبو عاقلة، في مدينة القدس المحتلة.

وخلال مؤتمر صحفي، تم توجيه سؤال إلى بايدن عما إذا سيقوم بإدانة قيام قوات الاحتلال بالتعدي وضرب المشاركين في جنازة شيرين أبو عاقلة.

وقال بايدن “لا أعرف التفاصيل الكاملة لما حدث (خلال مراسم جنازة شيرين أبو عاقلة).. لكني أعلم أنه يجب فتح تحقيق في الأمر”.

وقبيل المؤتمر الصحفي لبايدن، أعربت متحدثة البيت الأبيض جين ساكي عن أن الإدارة الأمريكية “منزعجة بشدة” إزاء مشاهد العنف المرتكب من قبل القوات الإسرائيلية خلال جنازة الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وأدانت ساكي ما وصفته بأنها مقاطع مصورة “مزعجة للغاية لشرطة إسرائيلية تحمل هراوات، وتقتحم جنازة مراسلة قناة الجزيرة (المواطنة) الأمريكية شيرين أبو عاقلة”.

وأضافت “نأسف لاقتحام ما كان ينبغي أن يكون مسيرة سلمية. لقد طالبنا باحترام موكب الجنازة والمشيعين والأسرة في هذا الوقت الحساس”. مشيدة بـ “الصحفية المميزة” التي استشهدت، الأربعاء الماضي، خلال عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وتجنبت المتحدثة باسم البيت الأبيض التنديد بالاستخدام غير المتكافئ للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجنازة، واكتفت بالقول “حين نقول إن (هذه المشاهد) مزعجة، فإننا بالتأكيد لا نبررها”.





وفي وقت سابق الجمعة، هاجمت شرطة الاحتلال المشاركين في تشييع جثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة بالقدس المحتلة.

وحاول المشيعون الفلسطينيون الخروج من المستشفى الفرنسي في حي الشيخ جراح، وهم يحملون الجثمان، وسط ترديد شعارات وطنية، والتلويح بالأعلام الفلسطينية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن “عشرات الفلسطينيين أصيبوا خلال اقتحام شرطة الاحتلال للمستشفى الفرنسي”.