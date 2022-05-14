وزير إسرائيلي ينتقد اعتداء الشرطة على جنازة شيرين أبو عاقلة وفتح تحقيق بشأن الواقعة

وصف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، السبت، سلوك قوات الشرطة خلال جنازة الزميلة شيرين أبو عاقلة بأنه “كارثة أخلاقية تضر بصورة إسرائيل”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فريج خلال مشاركته في فعالية ثقافية بمدينة حولون، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية.

وقال فريج -ممثل حزب ميرتس- إن سلوك بعض أفراد الشرطة في جنازة شيرين أبو عاقلة “كان كارثة أخلاقية وأضرّ بصورة إسرائيل”، مضيفًا “لا أستطيع أن أفهم خوف الشرطة من الأعلام الفلسطينية، العلم الفلسطيني ليس انتهاكًا للقانون”.

وتابع “عندما أجلس مع الوزراء الفلسطينيين، يكون العلمان الإسرائيلي والفلسطيني على طاولة المفاوضات”.

ببسالة في وجه الاحتلال.. مشيعون يحمون نعش الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة من السقوط#العالم_يودع_شيرين_أبوعاقلة pic.twitter.com/AQj9r6dkeX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 13, 2022

وفي السياق، قررت شرطة الاحتلال، السبت، فتح تحقيق واسع لبحث ملابسات اعتداء أفرادها بالضرب على حاملي نعش شيرين أبو عاقلة خلال تشييع جنازتها في القدس.

وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية أنه بعد طلب من وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، تقرر فتح تحقيق في الواقعة.

وقالت يديعوت أحرونوت “عقب العاصفة والإدانات التي أحدثتها صور جنازة شيرين أبو عاقلة، التي وُثِّق خلالها أفراد الشرطة وهم يعتدون على عدد من حاملي نعش الصحفية الفلسطينية، أمر قائد الشرطة (كوبي شبتاي) بفتح تحقيق، على أن تُعرض نتائجه في الأيام المقبلة”.

من جانبه، غرّد الوزير بارليف “عملت شرطة إسرائيل من أجل السماح بسير جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة بشكل صحيح بالتنسيق مع عائلتها، انطلاقًا من فهم واضح لحساسية الحدث وتعقيده”.

משטרת ישראל פעלה אתמול על מנת לאפשר קיום תקין של מסע ההלוויה של העיתונאית שירין אבו עאקלה, בתיאום עם משפחתה ומתוך הבנה ברורה של רגישות ומורכבות האירוע. למרבה הצער, במהלך ההלוויה התפתחו מצד משתתפים בה אירועים אלימים קשים שדרדרו את המצב בשטח. — עמר בר-לב (@omerbarlev) May 14, 2022

وأضاف “لسوء الحظ، اندلعت أحداث عنف شديدة -خلال الجنازة- من جانب المشاركين فيها، مما أدى إلى تفاقم الوضع على الأرض”، على حد قوله.

وأشار إلى تعيين فريق تحقيق بالتنسيق مع قائد الشرطة، لإجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات ما حدث خلال الجنازة و”استخلاص العبر” من نتائجه.

والجمعة، هاجمت قوات الشرطة الإسرائيلية فلسطينيين بعد شروعهم في تشييع جثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة شرقي مدينة القدس المحتلة.





وحاول المشيعون الخروج من المستشفى الفرنسي في حي الشيخ جراح، وهم يحملون الجثمان وسط ترديد شعارات وطنية والتلويح بالأعلام الفلسطينية، قبل أن تقتحم الشرطة الإسرائيلية المستشفى وتصيب عشرات منهم، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني، بينما زعمت الشرطة أن مشاركين حاولوا “الإخلال بالنظام”.

وعبّرت الإدارة الأمريكية، الجمعة، عن انزعاجها الشديد إزاء مشاهد عنف الشرطة الإسرائيلية خلال جنازة شيرين أبو عاقلة، بينما أدانت قطر ومصر الاعتداء على الجنازة.

والأربعاء الماضي، لفظت شيرين أبو عاقلة (51 عامًا) أنفاسها الأخيرة إثر إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها اقتحام قواته لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وشيرين أبو عاقلة من مواليد مدينة القدس عام 1971، ومن أوائل المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة التي انضمت إليها عام 1997، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالأردن.