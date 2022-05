“شيرين يا صرخة المظلومين”.. العالم يودّع شيرين أبو عاقلة ورسائل رثاء عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

شارك جمهور الجزيرة مباشر من مختلف الدول العربية في نعي الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة عبر مقاطع مصورة أرسلوها عن طريق الواتساب.

وقال أحد المشاركين إن “القلوب تقطر دمًا والعيون تذرف دمعًا، أرادوا إسكات صوت الحقيقة فكنت الصوت المرتفع”، وتابع “الفرق كبير يا شيرين بين وداعك ووداع شارون”.

ومن مصر ردّد يحيى عماد قصيدة قال فيها “مع السلامة يا شيرين يا صرخة المظلومين يا نبض كل حر. موتك علّا صوتك والناس وراك بالملايين”.

وتابع “المشوار حيكمل وجرحك مش حيذبل وفي يوم حيرحل المجرمون، مش حنخاف بندقية وصدورنا مش مدارية.. الشهادة هدية”.

وفي قصيدة رثاء أخرى قال أحد المشاركين “ما كان لك أن تموتي إلا شهيدة عنيدة.. صوتك يتردد كأجمل قصيدة.. لم يزدك الخوف إلا إصرارا وصمودا وعقيدة.. سقطت تقبلين الأرض وضمّتك فلسطين المجيدة”.

واعتبر متابع آخر من اليمن أن قضية الزميلة شيرين أبو عاقلة قضية عالمية، وتساءل عن حقوق الإنسان والصحافة.

وطالب بالتحقيق في مقتلها، قائلًا إن الشعب اليمني ثائر، ورجا من وزعماء الدول العربية والإسلامية التحرك في قضية شيرين أبو عاقلة.

وزاد “هل وصلت الجرأة بالصهاينة الاعتداء على النساء”؟!

وفي تغريدة على تويتر قالت الناشطة شام إن “شيرين أبو عاقلة خدمت القضية الفلسطينية بعد وفاتها كما كانت تخدمها في حياتها.. نسأل الله أن تكون هذه السنة سنة تحرير وفرج ودحر لكلاب الصهاينة”.

وكتب السياسي المصري أحمد رامي الحوفي “جنازة مهيبة لشيرين أبو عاقلة تثبت أن الأمة تعرف أبناءها وتعاملهم بالوفاء كما كانوا هم أوفياء لقضيتها.. جنازة محروم منها الزعماء والملوك والرؤساء”.

— أحمد رامى الحوفى (@5DTPD3jcWuc9RUN) May 14, 2022

وقال محمد عدوان إن “وحشية وإجرام العدو مع نعش شيرين أبو عاقلة هو مسمار من المسامير التي تدق في نعش عمر هذا الكيان المؤقت، كما أن هذا الإجرام المتكرر سيكون شعلة غضب عند أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة المقدسي”.

— محمد عدوان (@mhadwan18) May 14, 2022

وكتب أبو بصير الطرطوسي “في كل مرة يثبت الصهاينة اليهود في فلسطين أن صفة الإجرام هي الصفة الغالبة لهم، والصفة الألصق بهم، والحاكمة لسلوكهم، وتفكيرهم.. من الأمثلة الدالة على ذلك اغتيالهم للصحفية شيرين أبو عاقلة، واعتداؤهم على نعشها، وعلى موكب تشييع جثمانها.. لا يحترمون الإنسان لا حيًّا، ولا ميتًا!!”.

— أبو بصير الطرطوسي (@Abubaseer123) May 14, 2022

وتساءل فاتح عن سبب صمت العالم ونشر رسمًا كاريكاتوريًّا يظهر الأمم المتحدة وهي تنظف جرائم إسرائيل.

Why the world is silent

Where is the human rights organization?#ShireenAbuAkleh

#شيرين_أبو_عاقلة pic.twitter.com/zDrmT6UYN8

— FaTiH(فاتح) (@FaTih313111) May 11, 2022