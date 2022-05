أول محاكمة لجندي روسي بشأن جريمة حرب في أوكرانيا (فيديو)

مثل جندي روسي متهم بقتل مدني خلال حرب روسيا على أوكرانيا أمام محكمة في كييف، الجمعة، تمهيدا لأول محاكمة متعلقة بجرائم حرب منذ بدء الهجوم في 24 فبراير/شباط الماضي.

واُحضر فاديم شيشيمارين (21 عاما) إلى المحكمة لجلسة تمهيدية ووجهت إليه تهمة قتل مدني عمره 62 عاما لم يكن مسلحا، على ما أظهرت مشاهد نشرتها وسائل إعلام محلية.

ومثل شيشيمارين حليق الرأس مرتديا سترة رمادية وزرقاء بقبعة، وأودع قفص الاتهام، على ما أظهر فيديو نشرته وسائل إعلام أوكرانية.

ويواجه الجندي الروسي عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانته بارتكاب جريمة حرب وقتل عمد.

وتمثل المحاكمة محطة مهمة لأوكرانيا، حيث تُتهم القوات الروسية بقتل مئات المدنيين منذ بدء الحرب.

وشيشيمارين متهم بإطلاق النار برشاش من نافذة سيارة كان فيها، ما أدى إلى مقتل المدني، لمنعه من الإدلاء بشهادته بشأن سرقة سيارة، على ما أعلن المدعون الأوكرانيون في وقت سابق هذا الأسبوع.

