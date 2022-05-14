أول محاكمة لجندي روسي بشأن جريمة حرب في أوكرانيا (فيديو)

مثل جندي روسي متهم بقتل مدني خلال حرب روسيا على أوكرانيا أمام محكمة في كييف، الجمعة، تمهيدا لأول محاكمة متعلقة بجرائم حرب منذ بدء الهجوم في 24 فبراير/شباط الماضي.

واُحضر فاديم شيشيمارين (21 عاما) إلى المحكمة لجلسة تمهيدية ووجهت إليه تهمة قتل مدني عمره 62 عاما لم يكن مسلحا، على ما أظهرت مشاهد نشرتها وسائل إعلام محلية.

ومثل شيشيمارين حليق الرأس مرتديا سترة رمادية وزرقاء بقبعة، وأودع قفص الاتهام، على ما أظهر فيديو نشرته وسائل إعلام أوكرانية.

ويواجه الجندي الروسي عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانته بارتكاب جريمة حرب وقتل عمد.

وتمثل المحاكمة محطة مهمة لأوكرانيا، حيث تُتهم القوات الروسية بقتل مئات المدنيين منذ بدء الحرب.

وشيشيمارين متهم بإطلاق النار برشاش من نافذة سيارة كان فيها، ما أدى إلى مقتل المدني، لمنعه من الإدلاء بشهادته بشأن سرقة سيارة، على ما أعلن المدعون الأوكرانيون في وقت سابق هذا الأسبوع.

Captured Russian soldier, 21-year-old Vadim Shishimarin, was charged with the murder of a 62-year-old civilian in the first war crimes trial held by a Ukrainian court arising from Russia's invasion https://t.co/4aijRJp6hk pic.twitter.com/S2kPpQmX2P — Reuters (@Reuters) May 13, 2022

وقال المدعي ياروسلاف أوشتشابيفسكي لصحيفة أوكرانيسكا برافدا الخاصة إن شيشمارين أقر بذنبه ووافق على التعاون مع التحقيق.

وبعد تعرض موكبه لهجوم في شمال أوكرانيا في 28 شباط/فبراير الماضي، انضم شيشمارين إلى أربعة جنود فارين آخرين وسرقوا سيارة قرب قرية شوباخيفكا، على ما تقول كييف.

والقتيل المدني الذي لم تعلن هويته، كان على دراجة هوائية على جانب الطريق على مقربة من منزله عندما حصلت السرقة، بحسب الادعاء.

وأوضح مكتب المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا في بيان، الخميس، أن أحد الجنود أمر المتهم بقتل مدني حتى لا يشي بهم، مضيفا أن “الرجل قتل على الفور، على مسافة بضع عشرات الأمتار فقط من منزله”.

واتهمت دول الغرب مرارا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية واسعة، الخميس، على فتح تحقيق في الفظائع المرتكبة في مناطق كييف وتشيرنيهيف وخاركيف وسومي.

ويجري خبراء المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في فظائع محتملة، منها ما وقع في بوتشا ضاحية كييف، حيث عُثر على 20 جثة على الأقل في أبريل/نيسان الماضي.