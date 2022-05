تقارير إسرائيلية: الجيش يرجّح احتمال مسؤوليته عن قتل الزميلة شيرين أبو عاقلة

عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي اجتماعًا مغلقًا مع عدد من الجنرالات بشأن احتمال إصابة الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاصة إسرائيلية، وفق تقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية.

وقالت القناة الإسرائيلية إن مصدرين مطلعين -حضرا اجتماع رئيس أركان الجيش- أكدا لها أن الاجتماع وجد أنه من “المرجح جدًّا” أن تكون الزميلة شيرين قد أصيبت برصاص جيش الاحتلال.

