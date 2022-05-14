النيابة الفلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي مصدر إطلاق النار الوحيد على شيرين أبو عاقلة

قالت النيابة العامة الفلسطينية إن التحقيقات الأولية خلصت إلى أن مصدر إطلاق النار الوحيد في مكان جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة كان من قوات الاحتلال الإسرائيلي لحظة إصابة شيرين.

وأضافت النيابة في بيان، الجمعة، أنها تواصل إجراءات التحقيق في جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء الماضي.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى تعمّد قوات الاحتلال ارتكاب جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة التي كانت ترتدي الزي الصحفي والخوذة الواقية، وأن إطلاق النار استمر إلى ما بعد إصابتها مما أعاق محاولات إسعافها.

وكانت شيرين أبو عاقلة قد لفظت أنفاسها الأخيرة، الأربعاء، بعد لحظات من استهدافها في المدخل الغربي لمخيم جنين، وأحيل الجثمان إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية، وجمع الأدلة الجنائية وضبطها، وإعداد التقارير ذات الصلة.

وأضاف البيان نفسه أن نتائج التقرير الأولي تشير إلى أن تهتك الدماغ الناجم عن الإصابة بمقذوف ناري ذي سرعة عالية هو سبب الوفاة المباشر، وقد نفذ المقذوف إلى داخل تجويف الجمجمة مستقرًا داخل الأنسجة المتهتكة.

وأمرت النيابة بإحالة المقذوف الناري إلى المختبر الجنائي لإعداد تقرير فني مفصل، مشيرة إلى أنها ستعلن خلال مؤتمر صحفي النتائج النهائية فور الانتهاء منها.

والجمعة، وصل جثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى كنيسة الروم الكاثوليك، حيث أقيمت الصلاة على روحها قبل نقله إلى مقبرة جبل صهيون ليُوارى الثرى هناك، وقرعت كنائس القدس أجراسها بالتزامن مع تشييع الجثمان، وسط انتشار مكثف لعناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي نصبت حواجز عسكرية في الطرقات المؤدية إلى المقبرة.

ببسالة في وجه الاحتلال.. مشيعون يحمون نعش الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة من السقوط#العالم_يودع_شيرين_أبوعاقلة pic.twitter.com/AQj9r6dkeX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 13, 2022

وعرقلت قوات الاحتلال، صباح الجمعة، السير في منطقة المستشفى الفرنسي قبيل بدء تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة وحاصرت المنطقة، مقتحمة المقبرة التي سيُدفن فيها جثمان الشهيدة.