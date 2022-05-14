خلال استقبال عائلتها ووفد من الجزيرة.. الرئيس الفلسطيني يمنح الزميلة شيرين أبو عاقلة وسام نجمة القدس (صور)

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، الزميلة شيرين أبو عاقلة وسام “نجمة القدس”.

جاء ذلك خلال استقباله عائلة أبو عاقلة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور المدير العام لقناة الجزيرة أحمد اليافعي، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، وعدد من الشخصيات الوطنية ورجال الدين المسيحيين والمسلمين، وزملاء شيرين بمكتب الجزيرة في رام الله.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الرئيس محمود عباس منح شيرين أبو عاقلة “نجمة القدس” تقديرًا لعطائها الوطني ودورها الإعلامي المتميز في قناة الجزيرة، دفاعًا عن وطنها فلسطين وقضية شعبها، ونقل معاناته في القدس والأراضي المحتلة بالكلمة الأمينة الصادقة، وتثمينًا عاليًا لشجاعتها وتفانيها والتزامها المهني.

وأشاد عباس بدور قناة الجزيرة في تغطية الأحداث بالأراضي الفلسطينية.

وأكد إصرار فلسطين على ملاحقة الجناة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجدّد تأكيد أن إسرائيل لن تكون شريكة في أي تحقيق يتعلق باستشهاد شيرين لأنها مسؤولة عن قتلها.

‎ويمنح الرئيس الفلسطيني وسام “نجمة القدس” للشخصيات المؤثرة التي تخدم الشعب وقضيته، وهو أحد أرفع الأوسمة بعد وسام دولة فلسطين، ويُمنح للوزراء والسفراء والمبعوثين والمحافظين وأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الفلسطينيين والأجانب والشخصيات المؤثرة.

وكانت فلسطين قد رفضت طلبًا إسرائيليًّا للمشاركة في التحقيق الخاص باغتيال شيرين أبو عاقلة.

وفي السياق، منح الرئيس الفلسطيني ميدالية التقدير لكل من الصحفي علي صادق السمودي، والصحفية شذى إبراهيم حنايشة، والشاب شريف عمر عبد اللطيف عزب، والمصور الصحفي في قناة الجزيرة مجدي بنورة.

وجاء تكريم الصحفيين الفلسطينيين تقديرًا لجهودهم ولعملهم الصحفي في أصعب الظروف، مدافعين عن قضية شعبهم ووطنهم، بينما جاء تكريم عزب تثمينًا لشجاعته وعمله الجريء لإنقاذ الصحفية شذى حنايشة، ومحاولة إنقاذ شيرين أبو عاقلة.

والأربعاء، استشهدت الزميلة شيرين أبو عاقلة (51 عامًا) إثر إصابة مباشرة في رأسها برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها اقتحام قواته لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بينما أصيب علي السمودي برصاصة في ظهره.

واستطاع بنورة -مصور الجزيرة- توثيق مقتل شيرين، وهي ملقاة على الأرض بجوار جدار تحت شجرة، بينما تقف شذى حنايشة عاجزة عن تفقدها بسبب استمرار إطلاق النار، بالإضافة إلى محاولة الشاب عزب إنقاذ الصحفيتين.