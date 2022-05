فيديو مزعوم لتبرير الاعتداء على جنازة شيرين وصحف ووكالات أنباء تتراجع عن ترديد رواية الاحتلال (شاهد)

كانت مشاهد اقتحام القوات الإسرائيلية لمراسم جنازة الزميلة شيرين أبو عاقلة في مدينة القدس المحتلة بمثابة صفعة جديدة لوجه دولة الاحتلال وقواتها الذين ظهروا في مشهد “صادم” ينتهك حرمة الموت ويعتدي على مشيعين سلميين وعائلة وزملاء مكلومين.

وفي أعقاب إدانات دولية واسعة لهذه المشاهد الصادمة التي عكست وحشية قوات الاحتلال، نشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مقطعا مصورا لتبرير أعمال العنف التي ارتكبتها خلال مراسم جنازة الزميلة شيرين أبو عاقلة زعمت فيه أن المشاركين بالجنازة اعتدوا على عناصر من الشرطة.

ويدّعي المقطع المصور الذي نشرته قوات الاحتلال أن مشيعي الجنازة قاموا أولًا بالاعتداء على أفراد الشرطة الإسرائيلية وإلقاء الحجارة عليهم مما دفع قوات الاحتلال للرد وصد الهجوم.

وفي وقت سابق، نشرت حكومة الاحتلال مقطعا مصورا آخر لقي انتقادات دولية عقب مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة للتنصل من مسؤوليتها، لكنه كان إدانة لها ودليلًا على زيف روايتها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الرواية الإسرائيلية بشأن الاعتداء على جنازة الزميلة الشهيدة، وعبروا عن غضبهم من وجود الشرطة أصلًا في مراسم الجنازة.

وكتب الصحفي الأوكراني جوليو روبنشتاين “الشرطة الإسرائيلية تقوم بقمع جنازة شيرين أبو عاقلة بينما كان التابوت يغادر باتجاه المقبرة، مشاهد مروعة تمامًا”.

وتساءل موجهًا حديثه لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون “هل حقوق الإنسان لا تطبق إلا علينا (في إشارة للشعب الأوكراني)”.

The closest video #Israeli police suppressing the funeral procession of Shireen Abu Aqleh as the coffin was leaving towards the cemetery. Utterly horrific. @BorisJohnson are humans rights just for us? @Keir_Starmer where is your statement on this?

وفي السياق نفسه، أكد حساب لشخص يُدعى شون سميث أن المقطع المصور الذي نشرته قوات الاحتلال وقع بعد دقائق من بدء الاعتداء على الجنازة.

وقال على تويتر “أولئك الذين يدعمون إسرائيل ويصدقون كل ما تقوله وما تفعله قد تم غسل أدمغتهم منذ صغرهم، سيصدقون دائمًا حديث الحكومة الإسرائيلية”.

بدوره، تساءل متابع آخر عما تفعله قوات الاحتلال خلال مراسم جنازة الزميلة شيرين أبو عاقلة.

Those who support Israel and believe everything Israel say and do have been Brain washed for from a young age.. They'll always believe the tripe they get fed by the Israeli Government

The Israel Government is vile,

The Israel police/IDF are vile

Apartheid Israel.

