ألمانيا تمنع مظاهرة لإحياء ذكرى النكبة والتنديد باغتيال شيرين أبو عاقلة

حظرت الشرطة الألمانية في العاصمة برلين مظاهرة إحياءً لذكرى النكبة وتنديدًا بجريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وقالت الشرطة الألمانية في بيان أرسلته إلى الجهات المنظمة إن المظاهرات كانت ستؤدي إلى أعمال شغب تهدد الأمن العام وسيتخللها عبارات “معادية للسامية”.

وأضافت أن المظاهرات ستتسبب في إثارة مشاعر وحفيظة الجالية الفلسطينية، التي وصفتها الشرطة بأنها “عصبية وعاطفية بطبيعتها”.

وذكر البيان أنه “من المتوقع مشاركة عدد كبير من الشباب والمراهقين، الذين سيتأثرون عاطفيًّا وسيكون من الصعب السيطرة عليهم وسط الأحداث الجارية في الشرق الأوسط”.

وأشار إلى أنه “من المرجح أن تحرض التجمعات التي تنتقد مصير الفلسطينيين في الأراضي المحتلة المشاركين للإدلاء بتصريحات أو القيام بأفعال لا تتوافق مع التشريعات الألمانية”.

وذكر أن تطور الأحداث في الشرق الأوسط -في إشارة إلى جريمة الاحتلال الأخيرة باغتيال مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة- قد يسهم في تأجيج انفعالات الجالية الفلسطينية “الغاضبة بالفعل”.

وأعربت الشرطة عن قلقها من ترديد شعارات مثل “فلسطين حرة من النهر إلى البحر”، ووصفت هذه الهتافات بأنها “معادية للسامية”.

After 40 peaceful events in the last 2 years, the court of #Berlin held the shameful ban by the @polizeiberlin of our #Nakba74 events.

— Palästina Spricht #SaveSheikhJarrah (@PalestinSpricht) May 13, 2022