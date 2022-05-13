وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوما، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام بدءًا من اليوم.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو أكبر أبناء الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -أول رئيس لدولة الإمارات وكان وليًّا لعهده، ثم خلفه بعد وفاته في حكم إمارة أبوظبي وانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيسًا للدولة عام 2004.

وتولى الشيخ خليفة الذي ولد في 1948 السلطة عام 2004، وأجبره المرض على الابتعاد عن دائرة الحكم بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2014، ولم يظهر بعدها إلا في مناسبات نادرة، تاركًا القيادة لأخيه غير الشقيق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.