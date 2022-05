كييف تتهم روسيا بسرقة الحبوب الأوكرانية وبيعها إلى سوريا ودول أخرى بالشرق الأوسط

اتهمت مديرية المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية القوات الروسية بسرقة حبوب من المناطق التي تحتلها في أوكرانيا وأنه بدأ بالفعل إرسالها إلى خارج البلاد.

وقالت مديرية المخابرات إن “جزءًا كبيرًا من الحبوب المسروقة من أوكرانيا موجود على متن سفن شحن جافة تحمل العلم الروسي في البحر المتوسط”، حسب ما ذكرته شبكة (سي إن إن).

A "party of swindlers and thieves" became a country of barbarians and looters. First, the leased planes were stolen, then the toilets and underwear. Now they stole 🇺🇦 grain to sale it in Syria and Lebanon. How low will Moscow fall? Will they steal Ukrainian veterans' medals? pic.twitter.com/u8EgFuosX6

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 13, 2022