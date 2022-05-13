كييف تتهم روسيا بسرقة الحبوب الأوكرانية وبيعها إلى سوريا ودول أخرى بالشرق الأوسط

اتهمت مديرية المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية القوات الروسية بسرقة حبوب من المناطق التي تحتلها في أوكرانيا وأنه بدأ بالفعل إرسالها إلى خارج البلاد.

وقالت مديرية المخابرات إن “جزءًا كبيرًا من الحبوب المسروقة من أوكرانيا موجود على متن سفن شحن جافة تحمل العلم الروسي في البحر المتوسط”، حسب ما ذكرته شبكة (سي إن إن).

A "party of swindlers and thieves" became a country of barbarians and looters. First, the leased planes were stolen, then the toilets and underwear. Now they stole 🇺🇦 grain to sale it in Syria and Lebanon. How low will Moscow fall? Will they steal Ukrainian veterans' medals? pic.twitter.com/u8EgFuosX6 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 13, 2022

وأوضحت أن الوجهة الأكثر احتمالًا للحبوب المسروقة هي “سوريا وقد يتم تهريبها من هناك إلى دول أخرى في الشرق الأوسط” مؤكدة على أن الروس “يواصلون تصدير المواد الغذائية المسروقة من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم المحتلة”.

وتابعت المديرية ” تعتبر منطقة زاباروجيا إحدى المناطق الرئيسية لإنتاج الحبوب ويتم تحضير المحاصيل وبذور عباد الشمس المخزنة بها لتُنقل إلى روسيا”.

وزعمت المديرية أن رتلا من الشاحنات الروسية غادر بلدة إنيرهودار الواقعة أيضا في زاباروجيا تحت حراسة الجيش الروسي مشيرة إلي أن الوجهة النهائية للرتل كانت شبه جزيرة القرم.

بدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، إن جميع المشاركين في نقل وبيع الحبوب التي استولت عليها روسيا في المناطق المحتلة من البلاد “سيواجهون عواقب قانونية”.

A Russian ship carrying stolen Ukrainian grain docked off the coast of Syria on May 11th, according to international media reports. We strongly oppose Russiaʼs activities in disposing of food unlawfully seized from the Ukrainian farmers. 🔗https://t.co/Fc4pnhCKyj pic.twitter.com/S2jYq3Svf6 — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 12, 2022

وأضاف في بيان صحفي للوزارة “روسيا مجرمة ثلاث مرات، قصفت سوريا ودمرت جزءا من أوكرانيا وتبيع الآن الحبوب الأوكرانية المسروقة لسوريا”.

وأوضح كوليبا أنه بفضل جهود الدبلوماسيين الأوكرانيين رفضت مصر ولبنان في السابق شراء شحنة الحبوب “المنهوبة”.

من جهته، وصف مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، القوات الروسية “باللصوص”.

واتهم الجنود الروس باعتياد السرقة وأنهم “سرقوا طائرات مستأجرة في البداية” والآن يسرقون “الحبوب لبيعها في سوريا ولبنان”.

وتسائل “إلى أي قاع ستذهب موسكو؟ هل سيسرقون ميداليات المحاربين الأوكرانيين”.

يُشار إلى أن الحبوب في منطقة خاركيف تعرضت للسرقة أيضا وتم نقل أكثر من 1500 طن من الحبوب من قرية مالا ليبيتيكا في منطقة خيرسون إلى شبه جزيرة القرم، حسب ما نقلت (سي إن إن).

والأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن ما يقرب من نصف مليون طن من الحبوب الأوكرانية “سُرقت بالفعل”.