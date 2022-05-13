شيرين أبو عاقلة تُزيّن جدارية في غزة وفنانة عُمانية ترثيها بلوحة مؤثرة (فيديو)

رسم عدد من الفنانين التشكيليين في مدينة غزة الخميس، لوحة جدارية تكريمًا للزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، التي اغتيلت برصاص قنّاص إسرائيلي صباح الأربعاء في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما أطلق المجلس البلدي في “بني سهيلة” جنوبي القطاع اسم الزميلة شيرين على ميدان رئيسي في البلدة.

وأشرف على فعالية “رسم الجدارية” الاتحاد العام للهيئات الشبابية في قطاع غزة. ورفع أعضاء الاتحاد صورًا للصحفية الراحلة، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن قتلها.

ورسم الفنانون صورة “شهيدة الحقيقة” شيرين على الحائط، وأخرى للمسجد الأقصى بالإضافة إلى الزيّ الخاص بالصحفيين.

وقال هاني الحلبي مدير الاتحاد العام للهيئات الشبابية “جئنا اليوم لاستنكار الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بحق صاحبة الكلمة القوية الصحفية شيرين أبو عاقلة”.

وأضاف الحلبي أن “الفنانين رسموا صورة شيرين، وخلفها المسجد الأقصى، الذي طالما عبّرت عن حاله، ونقلت الأحداث من داخله إلى العالم أجمع”.

وطالب المجتمع الدولي بالنظر “للانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين والشباب، وكل ما هو فلسطيني”.





“وداعا شيرين”

من جهتها، نشرت الفنانة التشكيلية العُمانية إباء أحمد الرواحي تسجيلًا مصورًا للوحة رسمتها للشهيدة شيرين أبو عاقلة عقب اغتيالها. وعنونت الرواحي منشورها على إنستغرام بعنوان “وداعًا شيرين”.

وعلقت قائلة “الاحتلال الإسرائيلي المجرم يقتل برصاصة الغدر أشهر صحفية فلسطينية (شيرين أبو عاقلة) أثناء اقتحام مخيم جنين، يحسبون بهذا أنهم سيقتلون معها صوت الحقيقة التي تفضح جرائمه ومجازره! وإن سقطت الأجساد فالفكرة لا تموت.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلية الزميلة شيرين أبو عاقلة أثناء توجهها لتغطية الأوضاع والتطورات في مخيم جنين صباح أمس الأربعاء، وأصابت منتج الجزيرة علي السمودي.

والزميلة أبو عاقلة من مواليد مدينة القدس عام 1971، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالأردن، وتحمل الجنسية الأمريكية.