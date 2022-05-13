أبكت مذيعة الجزيرة مباشر.. والد الطفلة “شيرين أبو عاقلة” يوجّه رسالة مؤثرة لابنته (فيديو)

لم تملك مذيعة الجزيرة دموعها عندما وجه والد الطفلة “شيرين أبو عاقلة” رسالة مؤثرة لابنته الوليدة حدثها فيها عن الشهيدة الحاضرة الزميلة شيرين، متعهدًا بأن يربيها لتصبح صحفية متميزة مثلها.

وقال الفلسطيني جمال حربي عمران الذي سمّى مولودته شيرين أبو عاقلة “لمست حب الشعب الفلسطيني والعربي للشهيدة شيرين من خلال اهتمام الكثيرين بمولودتي واتصالهم للاطمئنان عليها والسؤال عنها وتوصيتي عليها”.

وأضاف “رحمة الله على شيرين أبو عاقلة، القدس افتقدتها وباب العامود وكل مواقع الاشتباك وجميع المدن الفلسطينية، خسارة كبيرة لنا، أمي أيقظتني من النوم وهي تبكي وتقول لي شيرين أصيبت وبعدها استشهدت. هي غالية علينا جدًّا ونعزي أنفسنا وشعب فلسطين وقناة الجزيرة وقطر وكل الإعلاميين الأحرار حول العالم”.

وتابع “الاحتلال باغتيال شيرين حاول أن يغتال صوت الحق والإنسانية، ونحن بتسمية طفلتنا شيرين أبو عاقلة نقول إن فلسطين ولّادة وكل يوم راح تطلع شيرين جديدة وعلى خطاها، وبنتي ستكون أصغر صحفية وسأسعى لأن أدخلها كلية الإعلام من الآن، وهذا رد اعتبار بسيط جدًّا من الشعب الفلسطيني لروح شيرين أبو عاقلة”.

ثم حمل ابنته الرضيعة التي ترتدي زيًّا كُتبت عليه كلمة “صحافة”، وقال لها “إن شاء الله لما تكبري يابا راح تصيري صحفية وإعلامية كبيرة. اسمك شيرين وراح تكوني شيرين، وبإذن الله راح تكوني بقناة الجزيرة، وهذا المنبر لن يسكت أبدًا، والاحتلال بإذن الله إلى زوال، وهذا الصوت الذي يفضح الاحتلال راح يظل بإذن الله موجودا ولن يسكت”.

وقبل يومين، اغتيلت شيرين برصاص قنّاص إسرائيلي أثناء تغطيتها اقتحامات جنين، وهي الجريمة التي أثارت غضبا عربيا وردودا دولية واسعة، وسيوارى جثمانها الثرى اليوم في القدس المحتلة.