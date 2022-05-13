الداخلية التركية ترد على مزاعم سحب الجنسية من 15 ألف مهاجر

قال نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتاكلي، إن الأخبار التي تتحدث عن إلغاء جنسية 15 ألف مهاجر حصلوا عليها لا أساس له من الصحة، حسبما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

ونّوه تشاتاكلي، في بيان له الجمعة، بأن إجراءات منح الجنسية للأجانب جميعهم تتم في المديرية العامة للنفوس وشؤون المواطنين.

وأضاف “فيما يتعلق بالسوريين تحت الحماية المؤقتة فقط، عند طلب الجنسية يتم تسلم الأوراق والوثائق المعنية وتدقيقها في رئاسة إدارة الهجرة، ثم يُحال الملف إلى المديرية العامة للنفوس وشؤون المواطنين لاستكمال إجراءات الجنسية في المديرية”.

وأشار إلى أن القانون حدد بوضوح طرائق الحصول على الجنسية، مبينًا أن المادة 12 من القانون المعني يشير إلى أنه ينبغي على المتقدم بطلب الجنسية عدم تشكيل أي خطر على الأمن القومي والنظام العام في تركيا، وألا يكون مرتبطًا بأي مجموعات إرهابية.

وأردف “هذه المادة هي الأساس، وفي كل مرحلة من مراحل الحصول على الجنسية، ويتم الأخذ بها بعين الاهتمام في كل مرحلة”.

وتابع قائلًا “عملية الحصول على الجنسية تمر بـ8 مراحل، وهي المراجعة والدراسة من قبل مجموعة العمل الفنية والتحري الأمني في الولاية ولجنة الولاية وتدقيق الملف والبحث في الأرشيف ومرحلة الموافقة، وأخيرًا مرحلة التسجيل”.

وأفاد تشاتاكلي بأن “الأسس والأصول نفسها تطبقّ على الأجانب جميعهم بعد تجاوز هذه المراحل كلها يتمكن المراجع من الحصول على الجنسية. بالإضافة إلى ذلك يتم إبطال جنسية الأشخاص المجنسين الذين تثبت بحقهم شبهة تهديد الأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الارتباط بالمنظمات الإرهابية”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن عملية تقييم إلغاء الجنسية تتم بشكل فردي ولا يمكن الحديث عن إلغاء جنسية بشكل جماعي، وبأن هذه المراحل الثمان كلها خاضعة لمراقبة القضاء.

واختتم قائلًا، إن ما صدر اليوم في بعض الجهات الإعلامية حول “إلغاء جنسية 15 ألف مهاجر” غير صحيح على الإطلاق وهي أخبار كاذبة ومفبركة. وإجراءات التحقق والتحري حول سلامة الأمن القومي والنظام العام مستمرة منذ سنوات وفق الأسس المحددة نفسها في قانون الجنسية، ولم يطرأ عليها أي تغيير”.

إزالة الملفات

وخلال الأيام الماضية، تداول ناشطون سوريون خبر إزالة المئات من ملفات الجنسية التركية الاستثنائية للسوريين العالقين في مرحلتي الدراسة الأمنية المعروفة بالمرحلة الرابعة.

وظهرت رسائل على موقع تتبع مراحل الجنسية التركية لدى العديد من السوريين، تفيد بأن ملفاتهم أُزيلت.

وتضمنت الرسالة الظاهرة في الموقع “تمت إزالة ملفك الخاص بالحصول على الجنسية التركية الاستثنائية”.

من جهته قال مدير مخيم نيزب السابق جلال ديمير، يمكن للذين أُزيلت ملفاتهم توكيل محام خلال شهرين من تاريخ إزالة الملف، وتقديم اعتراض على القرار في المحكمة الإدارية.

وأوضح أنّ إزالة الملف لا تعني بالضرورة بأن ملف الجنسية أُغلق بشكل نهائي، بل هي بداية إجراءات إدارية وقضائية، مبيّنًا الأسباب التي تؤدي إلى إزالة الملفات وهي: “رأي الولاية، رأي الأمن والجهات الاستخباراتية، وباقي الدوائر”.