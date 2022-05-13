أصابته ثم اعتقلته.. شاهد لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على شاب في الضفة (فيديو)

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، قبل اعتقاله عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة في رام الله بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية، أن الشاب الذي لم تعرف هويته بعد، أصيب بجروح عندما أطلق جندي الرصاص الحي تجاهه.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال نقلوا الشاب المصاب إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، دون معرفة وضعه الصحي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد اقتحمت صباح اليوم الجمعة مخيم جنين بالضفة الغربية وأطلقت قذائف صاروخية على منزل يتحصن داخله فلسطينيون كانت تلاحقهم.

لحظة إطلاق النار على شاب قرب مستوطنة بيت ايل صباح اليوم. pic.twitter.com/K8qJgKM6an — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 13, 2022

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 13 مصابا إلى مستشفيات في جنين، وأن تلك الإصابات إصابة حرجة، وأخرى في الصدر، و5 إصابات متوسطة و6 بين طفيفة ومتوسطة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وحاصرت أحد المنازل وقصفته بالقذائف عدة مرات. وقد شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنزل في وقت مُنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.