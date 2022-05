“20 عاما وأنا أطرح نفس السؤال”.. صحفي فلسطيني يحرج متحدث الخارجية الأمريكية (فيديو)

وجه الصحفي سعيد عريقات سؤالًا محرجًا إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال حديثه في الإيجاز الصحفي اليومي عن استشهاد مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة أمس الأربعاء برصاص قنّاص إسرائيلي.

وقال الصحفي الفلسطيني “سألت هذا السؤال مرارًا وتكرارًا على مدار عشرين عامًا: هل تثقون بالإسرائيليين؟ هل جاؤوا إليكم وقالوا لكم هذه هي الحقائق؟”.

وأضاف “مواطن أمريكي قُتل في السجن في يناير/ كانون الثاني الماضي (عمر أسعد) وقلتم من هذا المنبر إنكم تنتظرون نتائج التحقيق ولم تتابعوا ما جرى. إذن هل تثقون بالإسرائيليين حقًا”؟

فأجاب برايس “الإسرائيليون لديهم القدرة على القيام بتحقيق معمق. دعني أعطيك مثالًا بما أنك سألت هذا السؤال. الشرطة الإسرائيلية قتلت إياد حلاق الذي كان يعاني من التوحد كما تعرفون بحجة أنه لم يتوقف أو يتبع التعليمات. وزارة التحقيق رفعت في يونيو/ حزيران 2021 مذكرة اتهام ضد الضابط الذي قتل إياد حلاق، وبالتالي فإن إسرائيل لديها القدرة على القيام بتحقيق شامل ومعمق وهذا ما نتوقعه في هذه الحالة”.

وَأضاف “نتوقع محاسبة الجناة والمسؤولين عن مقتل شيرين، وبالمناسبة شيرين كانت معنا هنا في هذه القاعة ونتذكرها، ومن الأهمية بمكان أن تُكرم ذكراها وأن يُساءل أولئك الذين قتلوها عبثا”.

فرد عليه الصحفي قائلًا “حسنًا، هل تعلمون أن في هذه القضية التي استشهدت بها أن الإسرائيليين فرضوا على رجال الشرطة غرامة ربما تصل إلى 10 دولارات أو نحو ذلك. لا أريد الخوض في هذا”.

وأضاف “تحدثت عن يوم حرية الصحافة الأسبوع الماضي ولم تذكر أبدًا الصحفيين الفلسطينيين. هناك 15 صحفيًّا فلسطينيًّا في السجن. إنهم محتجزون هناك -كما نقول بالعربية- زورًا وبهتانًا. محتجزون هناك يومًا بعد يوم، وعامًا بعد عام. ممنوعون القيام بعملهم بما في ذلك زملائي من صحيفتي”.

وتابع “أريدك أن ترد على ذلك. تتحدث عما يواجهه الصحفيون في أوكرانيا وأماكن أخرى. لكنك لم تذكر أبدًا ما يواجهه الصحفيون الفلسطينيون”.

We are heartbroken by and strongly condemn the killing of American journalist Shireen Abu Akleh in the West Bank. The investigation must be immediate and thorough and those responsible must be held accountable. Her death is an affront to media freedom everywhere.

— Ned Price (@StateDeptSpox) May 11, 2022