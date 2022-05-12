قوات الاحتلال تصادر كوفية تحمل دماء شيرين أبو عاقلة وتعرقل طريق موكب الجثمان (فيديو)

وصل جثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى القدس بعد أن تعرّض موكب الجنازة لمضايقات الاحتلال الذي قام بمصادرة كوفية فلسطينية تحمل دماء الشهيدة.

كما اقتحمت شرطة الاحتلال ساحة المستشفى الفرنسي في مدينة القدس الشرقية، الخميس، وصادرت أعلامًا فلسطينية من أشخاص كانوا بانتظار وصول جثمان الزميلة شيرين.

واحتشد فلسطينيون في ساحة المستشفى في حي الشيخ جراح بانتظار وصول الجثمان الذي سيتم تشييعه إلى مثواه الأخير، الجمعة.

جثمان الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة يصل إلى #القدس بعد أن تعرض موكب الجنازة لمضايقات الاحتلال الذي قام بمصادرة كوفية فلسطينية موشحة بدماء الشهيدة pic.twitter.com/svASr1uNaJ — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 12, 2022

وحمل بعض المقدسيين العلم الفلسطيني، ولكنّ الشرطة الإسرائيلية تدخّلت وصادرت الأعلام.

وكان جثمان الزميلة الراحلة وصل من مدينة رام الله في سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى الفرنسي.

وحمل النعش الذي غُطي بعلم فلسطيني كبير، على الأكتاف وسط ترديد الشعارات الوطنية.

شاهد: الاحتلال يمنع مشيعي شيرين أبو عاقلة من الوصول إلى شعفاط ويسمح لسيارات الإسعاف بالمرور فقط.#فلسطين #شيرين_أبو_عاقلة pic.twitter.com/PZPOluBPsw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 12, 2022

وبقي العلم الفلسطيني على النعش، ووضعت أكاليل من الزهور عليه أيضًا.

ووصل الجثمان من رام الله إلى القدس عبر حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي، في شمالي مدينة القدس الشرقية.

عاجل | وصول جثمان الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة إلى #القدس بعد أن تعرض موكب الجنازة لمضايقات قوات الاحتلال الإسرائيلي https://t.co/9BfmM4E0Mh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2022

وعرقلت شرطة الاحتلال موكب السيارات الذي انطلق من حاجز قلنديا إلى المستشفى الفرنسي، بحجة رفع أعلام فلسطينية على السيارات.

ومن المقرر أن يتم بعد ظهر غد الجمعة، تشييع جثمان أبو عاقلة إلى مثواها الأخير في مقبرة صهيون بالقدس الشرقية.

وقبل وصولها القدس، تم تشييع أبو عاقلة في رام الله عبر جنازة عسكرية بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولفيف من القيادات السياسية والأمنية الفلسطينية وممثلي الفصائل ورجال دين.

"ومن رام الله لجنين يرحم روحك يا شيرين".. هتافات مؤثرة أثناء في وداع الشهيدة #شيرين_أبوعاقلة pic.twitter.com/ahuSid8HRy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2022

وقرر الرئيس عباس منح الزميلة الشهيدة وسام نجمة القدس تثمينًا لدورها الوطني والإعلامي.

وحمّل عباس في كلمة له خلال مراسم تشييعها إسرائيل مسؤولية اغتيال أبو عاقلة، وقال “الاحتلال لن يُغيّب الحقيقة، ولا يجب أن تمر الجريمة دون عقاب”.

وأضاف “رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية لأنها هي التي ارتكبت الجريمة، ونحن لا نثق بهم”.