رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف تفاصيل بشأن التحقيق في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة، مفصل مهم مشيرًا إلى ما وجدته من ردّ دولي كبير، وقال “نحمل إسرائيل كامل المسؤولية”.

وكشف خلال لقاء مع قناة الجزيرة في رام الله، أنهم سيجرون تحقيقًا فلسطينيًّا ولن يقبلوا التحقيق الإسرائيلي، وقال “سنعمل مع المجتمع الدولي وأصدقائنا في العالم بمشاركتهم نتائج التحقيق الذي سنجريه”.

"ومن رام الله لجنين يرحم روحك يا شيرين".. هتافات مؤثرة أثناء في وداع الشهيدة #شيرين_أبوعاقلة pic.twitter.com/ahuSid8HRy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2022

وقال محمد أشتية “إن التحقيق سيكون فلسطينيًّا ونشارك نتائجه مع الدول ذات العلاقة بما فيها قطر والولايات المتحدة”، وأضاف “سنجري تحقيقًا منفردًا بمقتل شيرين ونرسل نسخًا من الملف للجنائية الدولية”.

وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني تأكيد أنهم لن يسلموا الجانب الإسرائيلي المقذوف الذي قتل الزميلة شيرين أبو عاقلة، موضحًا أن إسرائيل تزور التاريخ وليس مستبعدا أن “تزوّر طلقة”.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن التحقيق في مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة، بين يدي الخبراء الفلسطينيين الآن وسيكون جاهزًا خلال فترة ليست طويلة.

عاجل | وصول جثمان الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة إلى #القدس بعد أن تعرض موكب الجنازة لمضايقات قوات الاحتلال الإسرائيلي https://t.co/9BfmM4E0Mh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2022

تفنيد الادعاءات

وتراجعت السلطات الإسرائيلية عن روايتها بشأن اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، بعد أن حمّل جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين مسؤولية مقتلها.

وزعم في روايته الأولى أنه “يتم التحقيق في إمكانية تعرض صحفيين لإطلاق نار قد يكون مصدره مسلحين فلسطينيين”، كما زعم رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار عشوائيا وأنهم تسببوا في استشهاد الزميلة شيرين.

"لم يكن درع الصحافة رادعا.. وكذاك لم تكن دموع كل صبية

من قتل الدُّرة لا يفرق إخوتي.. بين مسلح أو صحفية"

شاعر ليبي ينشد أبياتا بعد استشهاد الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة شاهد اللقاء كاملا: https://t.co/dplH9KzyqR pic.twitter.com/nRzt2LBrx1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2022

وأمام الضغوط الدولية والمطالب بلجنة تحقيق دولية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لصحيفة يديعوت أحرونوت -ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكانه تأكيد أن الزميلة شيرين أصيبت بإطلاق نار فلسطيني- إنه “لا يمكنني قول ذلك بشكل مؤكد، وأريد أن أكون حذرا وصادقا”.

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي في بيانه لوسائل الإعلام “نجري تحقيقا في هذا الأمر من الناحيتين العملياتية والمهنية، ونحن الآن بعد ساعات قليلة من الحدث، وندقق في زاوية إطلاق النار وفي الأعيرة النارية، وإذا استهدفنا الفلسطينية فسنضطر إلى الاعتذار، وإذا ارتُكب خطأ هنا، فهذا ما سيقال”.

وزعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أنه “في الوقت الحالي لا يمكن تحديد النيران التي قُتلت بسببها مراسلة الجزيرة أبو عاقلة”.

وقال مدير مكتب الجزيرة في القدس وليد العمري إن الرواية الإسرائيلية تغيرت 4 مرات خلال يوم واحد.