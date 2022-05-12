“دمِّك غالي علينا”.. المقدسية منى الكرد ترفع دماء الزميلة شيرين على جدران الشيخ جرّاح (شاهد)

علّقت الناشطة المقدسية منى الكرد دماء مراسلة شبكة الجزيرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة على جدار بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وشاركت منى الكرد على حسابها الشخصي بموقع إنستغرام صورًا للوحة علقتها على جدار منزلها في حي الشيخ جراح وضعت فيها قطعة قماش (شاشة طبية) مخضبة بدماء شيرين التي استشهدت أمس الأربعاء برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لمحاولة اقتحامه مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وودعت الناشطة المقدسية الشهيدة شيرين بكلمات مؤثرة فكتبت معلقة على الصورة “ودعتك يا شيرين وما أصعب وداعك، قلت لك كيف كنت أقلدك وأنا بالمدرسة، وكيف درس الكثير من الطلاب الإعلام حتى يصحبوا مثلك. كنت وستظلين مدرسة لكثير من الأجيال بعدي”.

وأضافت منى الكرد في حديثها الافتراضي مع شيرين “قلت لك سوف نشتاق لك بحي الشيخ جراح –الذي تعرفت فيه عليك وجها لوجه- وكان شرفًا كبيرًا لي”.

وتابعت “وعدتك نثأر لك بصوتنا وبكلمتنا وبالصورة والفيديو. الاحتلال الذي اغتالك مهزوز ضعيف حقير! اغتالك وأنت مرتدية السترة الصحفية والخوذة. كلمة الحق تخيفهم يا شيرين وأنت كنت صوت الحق والحقيقة في كل فلسطين”.

وبيّنت منى مصدر هذه القطعة قائلة “في لحظة وداعك رأيت الصحفية فاتن علوان حاملة علم فلسطين وكوفية كلها دم، سألتها إذا كان هذا دمك، فقالت لي نعم هذا دم شيرين. قبّلت العلم مثلما قبّلت جبينك ووجهك، مدت فاتن يدها إلى جيبتها وأعطتني شاشًا طبيًّا عليه دمك الطاهر ووعدتها بأن أضعها في برواز وأعلقها بالحي، وها أنا ذا وفيت بوعدي”.

وفي نهاية كلماتها، ترحمّت منى الكرد على الشهيدة شيرين مؤكدة أن دمها غالٍ على الفلسطينيين وأنها هي وكل صحفي وصحفية سيكونون شيرين أبو عاقلة لإكمال المسيرة، وقالت “دمك غالٍ علينا يا شيرين. يرحم روحك”.

وجرت اليوم مراسم وداع رسمية للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل نقلها إلى القدس حيث ستتم إجراءات الدفن هناك غدًا الجمعة.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، فتح سجل عزاء لشهيدة الحق والحقيقة الإعلامية شيرين أبو عاقلة، في مقرات سفارات وبعثات دولة فلسطين.