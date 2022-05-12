موكب رسمي لوداع وتكريم الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة بمقر الرئاسة الفلسطينية (فيديو)

انطلق موكب رسمي لجثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة من المستشفى الاستشاري برام الله لتكريم ووداع الزميلة الشهيدة قبل إتمام إجراءات الدفن غدا الجمعة في القدس المحتلة.

ووسط مظاهر حزن كبيرة من أقارب وزملاء الفقيدة، سُجيت الشهيدة الراحلة ولُف الجثمان بعلم فلسطين ثم نقل النعش إلى سيارة عسكرية في موكب رسمي باتجاه مقر الرئاسة الفلسطينية.

وحمل عسكريون نعش الشهيدة شيرين بعد أن انطلق موكب الجثمان من مخيم جنين حيث استشهدت، وطاف بالبلدات الفلسطينية التي خرج أهلها في حشود لوداع الزميلة الشهيدة.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، فتح سجل عزاء لشهيدة الحق والحقيقة الإعلامية شيرين أبو عاقلة، في مقرات سفارات وبعثات دولة فلسطين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت استشهاد مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تغطيتها لاقتحام قواته مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، صباح أمس الأربعاء.

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية “هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته”، وقالت “نحمّل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين”.

وكانت الزميلة شيرين أبو عاقلة ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي منع أيضًا محاولات إسعافها بحسب شهود عيان.