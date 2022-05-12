اغتيال شيرين.. السلطة الفلسطينية ترفض تسليم إسرائيل الرصاصة القاتلة والخارجية تحشد لأوسع إدانات

كشف مسؤول فلسطيني بارز اليوم الخميس أنه تم رفض طلب إسرائيلي للحصول على الرصاصة التي قتلت الزميلة شيرين أبو عاقلة في جنين أمس وقال إن السلطة الفلسطينية ستجري تحقيقًا مستقلًا.

وقال حسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “إسرائيل طلبت تحقيقًا مشتركًا وتسليمها الرصاصة التي اغتالت الصحفية شيرين ورفضنا ذلك”.

وأضاف في تغريدة على تويتر “أكدنا على استكمال تحقيقنا بشكل مستقل وسنطلع عائلتها وأمريكا وقطر وكل الجهات الرسمية والشعبية بنتائج التحقيق بشفافية عالية”.

وقال الشيخ في تغريدته “كل المؤشرات والدلائل والشهود تؤكد اغتيالها من وحدات خاصة إسرائيلية”.

اسرائيل طلبت تحقيق مشترك وتسليمها الرصاصة التي اغتالت الصحفية شيرين ورفضنا ذلك ، واكدنا على استكمال تحقيقنا بشكل مستقل وسنطلع عائلتها وامريكا وقطر وكل الجهات الرسمية والشعبية بنتائج التحقيق بشفافية عاليه. وكل المؤشرات والدلائل والشهود تؤكد اغتيالها من وحدات خاصه اسرائيليه. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) May 12, 2022

وفي خطاب ألقاه الرئيس الفلسطيني ظهر اليوم الخميس، حمّل سلطات الاحتلال اغتيال الزميلة شيرين وقال “سنلاحق المجرمين المسؤولين عن قتل شيرين أبو عاقلة في المحكمة الجنائية الدولية”.

وجدد الرئيس الفلسطيني في كلمة خلال مراسم تشييع وتكريم الشهيدة بمقر الرئاسة في رام الله، ذلك وقال “رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية، لأنها هي التي ارتكبت الجريمة، ونحن لا نثق بها”.

وأجرت السلطة الفلسطينية تشريحا لجثمان الزميلة شيرين، وقال مدير معهد الطب العدلي ريان العلي إنه تم استخراج جزء من الرصاصة التي أدت إلى مقتل شيرين بعد إصابتها في الرأس.

ولم يقدم العلي تفاصيل عن نوع الرصاصة أو السلاح الذي أطلقت منه، وقال في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن الأمر يحتاج إلى استكمال الإجراءات في المختبر الجنائي.

خلال مراسم تشييع #شيرين_أبو_عاقلة.. الرئيس الفلسطيني يحمّل الاحتلال مسؤولية اغتيالها ويلجأ للجنائية الدولية رابط تخطي الحجب:https://t.co/mgfwsZBvFH⁰للمزيد:https://t.co/KsZRTMKdKM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2022

فتح سجل عزاء للشهيدة

في الشأن ذاته قررت وزارة الخارجية والمغتربين، فتح سجل عزاء للزميلة شيرين أبو عاقلة في مقرات السفارات والبعثات، لتعزيز حالة التضامن الدولي الرسمي والشعبي مع الزميلة الراحلة.

وأصدر وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي تعليمات للسفارات والبعثات لحشد أوسع الإدانات “لهذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بشكل متعمد”.

ويأتي ذلك أيضا “للمطالبة بمحاسبة ومحاكمة المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم ولفضح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم مستمرة من قبل قوات الاحتلال ومليشيات وعناصر المستوطنين الإرهابية”.

وقال السفير أحمد الديك إن سجل العزاء سيبدأ اليوم ويستمر مدة 3 أيام.