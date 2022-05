اغتيال شيرين أبو عاقلة يثير تساؤلات الإعلام الإسرائيلي حول قدرات جيش الاحتلال التقنية

سلط مقال رأي نشرته صحيفة (جوراليزم بوست) الضوء على عدم استفادة قوات الاحتلال الإسرائيلي مما تقول إنها “تتمتع به من تكنولوجيا متقدمة في الأسلحة” في منع اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة التي صُنّفت عالميًّا بأنها “جريمة قتل عمد ممنهج”.

وأشار سيث جيه فرانتزمان محلل شؤون الشرق الأوسط ومحرر صفحة الرأي في (جيروزاليم بوست) في مقال إلى أن الصراع بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل وُصف، العام الماضي، بأنه أول “حرب ذكاء اصطناعي” مما يُثير حاليًّا أسئلة حول سبب فشل التكنولوجيا المستخدمة والقدرات التقنية العالية في تحديد الوجوه، في تفادي مقتل الزميلة شيرين.

وذكّر بتصريحات للجيش الإسرائيلي العام الماضي قال خلالها إنه “لأول مرة، كان الذكاء الاصطناعي مكونًا رئيسيًّا في محاربة العدو، لقد طبقنا أساليب جديدة للعمليات واستخدمنا التطورات التكنولوجية التي ضاعفت بدورها من قوة جيش الدفاع بأكمله”.

