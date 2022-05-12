أمير قطر يعزّي أسرة الزميلة شيرين أبو عاقلة ويؤكد ضرورة محاسبة مرتكبي الجريمة (فيديو)

طالب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، بمحاسبة المسؤولين عن جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، خلال تأدية عملها الصحفي وتغطيتها لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واستهل الشيخ تميم مؤتمره الصحفي المشترك مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في العاصمة الإيرانية طهران قائلًا “أتقدم بالتعازي لأسرة الصحفية شيرين أبو عاقلة بعد استشهادها على يد قوات الاحتلال، ويجب محاسبة مرتكبي هذه الجريمة النكراء” داعيًا إلى التخلي عن “ازدواجية المعايير”.

وعلى صعيد آخر، دعا الشيخ تميم الجماهير الإيرانية لحضور فعاليات كأس العالم 2022 في قطر خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين، وجدّد أمير قطر تأكيد أن هذه البطولة من كأس العالم “ستكون استثنائية” و”تخص جميع من في المنطقة”.

سمو أمير البلاد المفدى ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعقدان جلسة مباحثات رسمية بالقصر الجمهوري بمدينة طهران. #قناhttps://t.co/myOy1JuhJK pic.twitter.com/9nOUeoasaH — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 12, 2022

وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية في فيينا بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي، لفت الشيخ تميم إلى أن قطر تنظر إلى المفاوضات بـ”إيجابية” وتؤمن بأن حل أي خلاف “يتم عبر الطرق السلمية والحوار”.

وتخوض إيران في العاصمة النمساوية منذ أشهر مفاوضات مع الصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، ومباحثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر وسيط من الاتحاد الأوربي.

سمو أمير البلاد المفدى لدى وصوله إلى مدينة طهران في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة. #قنا pic.twitter.com/96qghuOWkY — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 12, 2022

ووصل أمير قطر برفقة وفد رسمي، اليوم، إلى طهران في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وجرت مراسم استقبال رسمية لدى وصول الشيخ تميم والوفد المرافق له إلى مقر رئاسة الجمهورية. وأجرى الطرفان جلسة مباحثات رسمية بالقصر الجمهوري.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إنه تم خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى تعزيز آفاق التعاون الثنائي في قطاعات السياحة والاستثمار والنقل والمواصلات. كما تناولت المباحثات عددا من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة آخر التطورات في المنطقة.