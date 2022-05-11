واشنطن: مقتل نحو 10 جنرالات روس في الحرب على أوكرانيا

قال مدير وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية (سكوت بيريير) إن التقديرات تشير إلى مقتل نحو 10 جنرالات روس في الحرب على أوكرانيا.

وأضاف بيريير، الثلاثاء، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أن روسيا استخدمت قدراتها العسكرية لانتهاك سيادة أوكرانيا وفرض نظام عالمي جديد.

وأوضح أن التقديرات تشير إلى مقتل ما بين 8 و10 جنرالات روس في أوكرانيا، مضيفًا “قد نرى تحولًا في الحرب بسبب انهيار الروح المعنوية للجنود الروس”.

وأشار بيريير إلى أن روسيا لجأت إلى “أساليب عشوائية ووحشية ردًّا على المقاومة الأوكرانية”.

ورأى أن روسيا تعتبر السلاح النووي أداة للتخويف والإخضاع، وأنه ليس هناك مؤشر على استخدام بوتين للقدرات النووية حتى الآن، محذرًا من أن الصين تواصل توسيع ترسانتها النووية.

كما حذّر من أن “القدرات النووية الروسية والصينية تمثل مشكلة للقيادة الاستراتيجية في الولايات المتحدة”.

وأمس الاثنين، عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه من ألا يكون لدى نظيره الروسي فلاديمير بوتين مخرج من حرب أوكرانيا.

وقال بايدن إنه يحاول الوقوف على ما يجب فعله حيال ذلك.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعدّه روسيا “تدخلًا في سيادتها”.