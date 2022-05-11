لحظة استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة.. وصحفية برفقتها تفضح كيف تعمّد الاحتلال قنصها (فيديو)

وثّقت لقطات مصورة لحظة إصابة واستشهاد الزميلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص القوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها اقتحامات جنين شمالي الضفة الغربية.

وأطلق قنّاصة الاحتلال الرصاص الحي على مراسلة قناة الجزيرة، فاخترقت رأسها من ناحية الأذن، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات، ما اعتُبر أنه قتل متعمد.

تقول الصحفية الفلسطينية شذى حناشة التي كانت مع شيرين وقت إطلاق النار وظهرت معها في لقطات اللحظة الأخيرة “كنا 4 صحفيين موجودين في مخيم جنين بمنطقة خالية من المواجهات أو إطلاق النار، منطقة مكشوفة لجنود الاحتلال ونرتدي سترات الصحافة المعروفة كي يميّزنا الجنود”.

وتابعت في مداخلة مع الجزيرة “انتظر جيش الاحتلال لحظة تقدّمنا ووصولنا إلى منطقة صعب الرجوع أو الخروج منها حيث خلفنا الجدار وأمامنا جيش الاحتلال وقنّاصته ثم بدؤوا بإطلاق الرصاص نحونا فأصيب الزميل على السمودي وهنا صرخت شيرين أن علي قد أصيب”.





واستطردت شذى “بهذه اللحظة أنا حميت ظهري وكان بيني وبين شيرين شجرة -كما ظهر في التسجيل المصور- وبدأت تتحرك نحوي ثم سقط فجأة على الأرض بعدما أصابها رصاص القناصة ومع ذلك لم يتوقف الاحتلال عن إطلاق النار حتى بعد تأكيد إصابتها”.

وعن تلك اللحظة تصف ما حدث قائلة “كنت أحاول شدّها عندي لكن لم أستطع من كثرة الرصاص الموجهة نحونا على الرض، جيش الاحتلال كان يتعمد اغتيالنا بشكل واضح تمامًا، الصحفيون كانوا مستهدفين”.

بدوره، قال الصحفي الفلسطيني المصاب سمودي إنه كان موجود برفقة الزميلة شيرين ومجموعة من الصحفيين في محيط مدارس وكالة الغوث قرب مخيم جنين، وكان الجميع يرتدي الخوذ والزي الخاص بالصحفيين.

وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت الصحفيين بشكل مباشر، ما أدى إلى اصابته برصاصة في ظهرة واستشهاد شيرين بعد إصابتها برصاصة في الرأس.

وأكد السمودي أن المكان الذي كان يوجد فيه الصحفيون واضحًا لدى جنود الاحتلال، وأنه لم يكن هناك أي مسلح او مواجهات في تلك المنطقة، وأن استهدافهم جرى بشكل متعمد.

وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) برصاص جيش الاحتلال وإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مدينة جنين، وحاصرت منزلًا لاعتقال شاب مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان والطواقم الصحفية.

يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة من أوائل المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة، وطيلة ربع قرن كانت في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

ولدت شيرين أبو عاقلة عام 1971 في مدينة القدس المحتلة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية.

عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو، ثم انتقلت للعمل مع قناة الجزيرة الفضائية منذ عام 1997.