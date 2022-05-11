وقفة احتجاجية بغرفة الأخبار.. شبكة الجزيرة تحمّل الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية جريمة اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة الجزيرة في فلسطين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، كما شهد مقر القناة بالعاصمة القطرية الدوحة وقفة احتجاجية تنديدًا باغتيال الزميلة شيرين.

وقالت شبكة الجزيرة في بيان لها اليوم الأربعاء “في جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا في فلسطين شيرين أبو عاقلة برصاص حي استهدفها بشكل مباشر صباح اليوم الأربعاء 11 مايو 2022”.





وأضافت الشبكة أن الجريمة حدثت “بينما كانت تقوم شيرين بعملها الصحفي في تغطية اقتحام الجيش الاسرائيلي لمخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، وهي ترتدي السترة الصحفية بشكل واضح يدلّ على هويتها”.

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مقتل الزميلة الراحلة شيرين.

شبكة الجزيرة الإعلامية: ندين هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته ونحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين pic.twitter.com/GU3GRMtv2h — الجزيرة نت (@ajanet_ar) May 11, 2022

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بإدانة قوات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها، لتعمّدها استهداف شيرين أبو عاقلة وقتلها عمدًا.

كما تحمّل السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامة منتج الجزيرة (علي السمودي) الذي استُهدف مع الزميلة شيرين بإطلاق الرصاص عليه في ظهره أثناء تغطيته للحدث نفسه، ويخضع حاليًا للعلاج.

عاجل | الزميلة شيرين أبو عاقلة كانت ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/3mtBdk5w01 — الجزيرة نت (@ajanet_ar) May 11, 2022

وتقدمت الشبكة بخالص العزاء إلى عائلة الفقيدة الغالية شيرين في فلسطين، ولأسرتها الكبيرة الممتدة في أصقاع العالم وقالت “عهدًا نرفعه بملاحقة الجناة قانونيًّا مهما حاولوا التستر على جريمتهم وتقديمهم إلى العدالة”.

وقفة احتجاجية بمقر الجزيرة

في الأثناء، شهد مقر الشبكة في الدوحة وقفة احتجاجية تنديدًا باغتيال شيرين، ووقف عشرات الصحفيين والإعلاميين والموظفون وسط غرفة أخبار الجزيرة يحملون صور الشهيدة التي وهبت حياتها من أجل الدافع عن القضية الفلسطينية وماتت من أجلها.

ووقف الجميع دقيقة صمت على روح الزميلة شيرين، بينما لم يتمالك العديد منهم دموعهم فبكوها وارتشح بعضهم بالسواد حدادًا على الشهيدة.

واستشهدت مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبوعاقلة، صباح اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها لاقتحام قواته مخيم جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الزميلة مراسلة الجزيرة شيرين في تصريح على صفحتها في فيسبوك، وقالت إنها أصيبت برصاص حي في الرأس، بينما أصيب الصحفي علي السمودي برصاص حي في الظهر، مشيرة إلى أن وضعه مستقر حتى الآن.